Laschet vraj naznačil odstúpenie z postu šéfa kresťanských demokratov

Berlín 7. októbra (TASR) - Kandidát Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na nemeckého kancelára Armin Laschet naznačil ochotu ustúpiť z vlastných ambícií v rokovaniach o vytvorení koalície so Zelenými a Slobodnou demokratickou stranou (FDP). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov štvrtkovej telekonferencie frakcie CDU/CSU v Spolkovom sneme.



Laschet podľa slov účastníkov rokovaní oznámil i personálne zmeny vo vedení strany i grémií, ktoré sa majú uskutočniť na zjazde CDU. "Na prvom mieste je projekt, až potom osoba," povedal Laschet s tým, že "ak to pôjde s inými lepšie, budem tomu rád".



Podľa zdrojov televízie n-tv zostane Laschet šéfom CDU len dovtedy, kým sa nenájde jeho nástupca. V tejto súvislosti samotný Laschet zdôraznil potrebu dosiahnutia konsenzu v rámci strany, nechce už totiž nijaké ďalšie osobné boje. Predsedom CDU sa Laschet stal v januári.



Laschet avizoval už aj odchod z pozície premiéra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a v utorok navrhol za svojho nástupcu krajinského ministra dopravy Hendrika Wüsta. V tejto funkcii chce Laschet zostať do 26. októbra, keď sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie nového Spolkového snemu.



V parlamentných voľbách, ktoré sa konali 26. septembra, doviedol Laschet CDU k najhoršiemu volebnému výsledku v jej histórii (24,1 percenta hlasov) a čelí preto výraznej kritike aj vo vlastných radoch.