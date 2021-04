Laschet je podľa necelej šestiny Nemcov vhodný kancelársky kandidát

Berlín 16. apríla (TASR) - Menej ako šestina Nemcov považuje predsedu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armina Lascheta za vhodného kandidáta bloku konzervatívnych strán CDU/CSU na post kancelára. Naopak, podľa 44 percent z nich je vhodnejším kandidátom šéf bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky Infratest Dimap pre verejnoprávnu televíziu ARD, o ktorých v piatok informovala agentúra DPA.



Lascheta, premiéra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, považuje za vhodného kandidáta CDU/CSU len 15 percent Nemcov. Veľkú podporu nemá ani u voličov strán tohto bloku - iba 17 percent si myslí, že je vhodným uchádzačom o funkciu kancelára.



Söder ako kancelársky kandidát a líder kandidátky v septembrových voľbách do Spolkového snemu má podľa prieskumu medzi podporovateľmi konzervatívneho bloku CDU/CSU 72-percentnú podporu.



Podľa piatkového prieskumu verejnej mienky inštitútu Insa pre denník Bild môže blok CDU/CSU vedený 60-ročným Laschetom očakávať v septembrových voľbách zisk 27 percent hlasov. V prípade, že by bol kandidátom na kancelára 54-ročný Söder, mohol by získať 38-percentnú podporu.



CDU zatiaľ neprijala konečné rozhodnutie o tom, kto bude kandidátom na kancelára. Takmer všetci členovia predsedníctva CDU však na pondelňajšom zasadnutí v Berlíne podporili Lascheta. Berlínska CDU sa naopak jednoznačne postavila za Södera ako spoločného kandidáta strán konzervatívnej Únie.



Söder v nedeľu prvýkrát verejne pripustil, že sa chce uchádzať o post kancelára. Záujem uchádzať sa o pozíciu kancelára vyjadril cez víkend i Laschet.