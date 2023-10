Latinskoamerickí lídri apelujú na zmenu migračných politík

Mexiko 23. októbra (TASR) - Migrácia bola ústrednou témou summitu lídrov regiónu Latinskej Ameriky, ktorý sa v nedeľu konal v mexickom štáte Chiapas. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Schôdzku v meste Palenque hostil mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorý na ňom privítal svojho náprotivka z Venezuely, Nicolása Madura, ako aj kubánskeho prezidenta Miguela Díaz-Canela, kolumbijského kolegu Gustava Petra i ďalších latinskoamerických lídrov vrátane niekoľkých ministrov zahraničných vecí.



V spoločnom vyhlásení, ktoré zo summitu vzišlo, sa priamo nespomínajú Spojené štáty, avšak vyzýva sa v ňom, aby takzvané cieľové krajiny ukončili svoje "nekonzistentné a vyberavé politiky", ako napríklad udeľovanie vstupu príslušníkom len určitých národností.



Lídri Latinskej Ameriky apelovali na tieto krajiny, aby rozšírili možnosti legálnych a bezpečných ciest, ktorými môžu migranti cestovať do bohatších krajín, čím by sa podľa AFP zvýšila mobilita pracovníkov hľadajúcich lepší život a utekajúcich z krajín zmietaných násilím gangov, korupciou či chudobou.



Vyhlásenie zároveň vyzýva na ukončenie "jednostranných, donucovacích opatrení" uvalených na štáty Latinskej Ameriky, pričom podľa AFP ide o odkaz na obchodné embargo uvalené Washingtonom na komunistickú Kubu, ktoré sa uplatňuje už niekoľko desaťročí.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) tvrdí, že hranica medzi Spojenými štátmi a Mexikom leží na jednej z najnebezpečnejších migračných trás na svete. Podľa IOM sa na tejto ceste vlani stratilo či zahynulo 686 ľudí. Zároveň len v roku 2023 prišlo na mexicko-americkú hranicu 1,7 milióna migrantov.



Podľa mexickej vlády len v septembri prišlo do Mexika 60.000 migrantov z Venezuely, 35.000 Guatemalčanov a 27 000 Hondurasanov, pričom sa všetci zhromaždili práve v juhomexickom štáte Chiapas - miestom nedeľňajšieho summitu -, ktorý sa stal východiskovým bodom pre tisícky ľudí snažiacich sa dostať do Spojených štátov.