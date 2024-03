Latinský patriarcha vyzval pútnikov, aby sa nebáli ísť do Svätej zeme

Jeruzalem 25. marca (TASR) - Latinský patriarcha Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa vyzýva pútnikov z celého sveta, aby sa nebáli a vrátili sa do Jeruzalema a do Svätej zeme. Uviedol to v homílii v jeruzalemskom chráme sv. Anny, ktorú predniesol v Palmovú nedeľu 24. marca.



S odvolaním sa na tlačovú agentúra Kathpress o tom v pondelok informovala agentúra APA, ktorej správu prevzala do svojho servisu aj agentúra TASR.



Podľa spravodajského webu Vatican News jeruzalemský patriarcha vo svojom príhovore komentoval aj vojnu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas a rastúce napätie na palestínskych územiach.



Uviedol, že Svätá zem je dnes zranená, pretože na ňu zaútočila "toľká nenávisť a odpor". Vyzval však ľudí, aby sa nimi nenechali "kontaminovať", aby "si chránili srdcia" pred pocitmi nepriateľstva a mali "odvahu zblížiť sa s každým, dokonca aj za tragických okolností, v ktorých žijeme". Pripomenul, že bežný život človeka je "často krížová cesta, strastiplná cesta posiata nástrahami, nedorozumeniami, odmietnutiami, nepriateľstvom každého druhu".



Kardinál vyzval ľudí, aby sa modlili za mier v Jeruzaleme, a uistil aj malú katolícku komunitu v Pásme Gazy, že nie je osamotená. Ubezpečil jej príslušníkov, že všetky cirkvi sa modlia za nich i s nimi.



Napriek vojne v Gaze, ktorá sa odohráva približne 80 kilometrov od Svätého mesta a trvá už 170 dní, latinský patriarchát aj tento rok oslavoval triumfálny vstup Ježiša do Jeruzalema.



Najprv kardinál Pizzaballa v Chráme Božieho hrobu požehnal palmové listy a olivové ratolesti. Potom sa malá procesia vydala okolo edikuly Božieho hrobu a popoludní sa iná procesia z Olivovej hory vydala na cestu, po ktorej - podľa Biblie - kráčal aj Ježiš.



Palmovou (Kvetnou) nedeľou sa v katolíckej cirkvi začína Svätý (Veľký) týždeň. Večernou omšou vo Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje Piatkom utrpenia Pána (Veľký piatok utrpenia a smrti Pána) a Svätou sobotou (Biela sobota) a vrcholí Veľkonočnou vigíliou. Uzatvára sa vešperami Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania.