Laureát Nobelovej ceny vyzval na podporu prenasledovaných novinárov

Oslo 10. decembra (TASR) - Šéfredaktor ruských nezávislých novín Novaja gazeta Dmitrij Muratov, ktorý si v piatok spolu s filipínskou novinárkou Mariou Ressovou slávnostne prevzal v Osle Nobelovu cenu mieru, vyzval počas ceremónie na minútu ticha na počesť novinárov zabitých pri výkone služby. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vstaňme a uctime si minútou ticha mojich kolegov i kolegov Marie Ressovej, ktorí položili život za túto profesiu, a podporme tých, ktorí trpia prenasledovaním," povedal Muratov.



Muratov je dlhoročným šéfredaktorom novín Novaja gazeta, ktoré založil v roku 1993 spolu s niekoľkými odídencami z ruského denníka Kommersant. Pod jeho vedením sa tieto nezávisle noviny zaoberali napríklad vojnou v Čečensku, korupciou — nielen v Rusku, ale aj vo svete –, ako aj porušovaním ľudských práv. Od ich založenia bolo zavraždených až šesť ich novinárov.



"Žurnalistika v Rusku prechádza temným obdobím," povedal Muratov vo svojom prejave a poznamenal, že viac ako 100 novinárov, médií, obhajcov ľudských práv a mimovládnych organizácií bolo nedávno ruským ministerstvom spravodlivosti označených za "zahraničných agentov".



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 bola platnosť zákona rozšírená na médiá a od roku 2019 aj na jednotlivých novinárov a aktivistov.



V rozhovore pre AFP Muratov povedal, že neočakáva, že noviny Novaja gazeta dostanú toto označenie.



"Počas 30 rokov existencie našich novín sme urobili pre krajinu toľko pozitívneho a dobrého, že vyhlásiť nás za zahraničných agentov by vláde uškodilo a bolo by to hlúpe," dodal.