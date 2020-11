Laureát Nobelovej ceny za mier si tento rok ocenenie osobne neprevezme

Kodaň 18. novembra (TASR) - Laureát Nobelovej ceny za mier si tento rok ocenenie na tradičnej slávnosti v Osle osobne neprevezme z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Humanitárna medzinárodná organizácia Svetový potravinový program (WFP), ktorá tento rok ocenenie získala, a nórsky Nobelov výbor sa dohodli, že decembrovú slávnosť odložia z dôvodu súčasnej pandémie.



Uskutočnenie slávnosti alebo ďalších častí tradičného programu odovzdávania cien by vzhľadom na aktuálne obmedzenia v nórskom hlavnom meste Oslo nebolo možné, uviedol nórsky Nobelov výbor. Z tohto dôvodu odovzdávanie ceny plánuje uskutočniť prostredníctvom videokonferencie.



Výkonný riaditeľ WFP David Beasley prevezme ocenenie len prostredníctvom virtuálnej slávnosti. Nórsky Nobelov výbor vo vyhlásení uviedol, že Beasley by - aj v závislosti od vývoja pandémie - mal byť schopný na budúci rok vystúpiť s prednáškou na radnici v Osle. Vtedy by sa mal uskutočniť aj slávnostný banket na počesť WFO. Tohtoročný banket bol zrušený.



WPF Nobelovu cenu za mier získala za úsilie v boji proti hladu a potravinovej neistote na celom svete. Laureáti Nobelových cien dostanú zlatú medailu a finančnú odmenu desať miliónov švédskych korún (takmer 945 tisíc eur).