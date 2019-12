Laureáti Nobelovej ceny zdôraznili naliehavosť klimatických problémov

Štokholm 7. decembra (TASR) - Traja z tohtoročných laureátov Nobelovej ceny v sobotu v Štokholme vyhlásili, že zaoberať sa zmenou klímy je veľmi dôležité.



Nositelia Nobelovej ceny za fyziku, chémiu a ekonómiu už prišli do švédskej metropoly na budúcotýždňové slávnostné odovzdávanie cien. Situáciu využili na to, aby na tlačovej konferencii oboznámili verejnosť so svojím hodnotením klimatických zmien. Ocenení vedci sa k problémom vyjadrili práve v čase, keď sa v španielskom Madride koná medzinárodný summit o klimatických zmenách, pripomenula tlačová agentúra AP.



Švajčiarsky astronóm Didier Queloz, ktorý dostal spolu s ďalším kolegom Nobelovu cenu za fyziku za objav prvej exoplanéty obiehajúcej okolo hviezdy podobnej nášmu Slnku, nesúhlasí s ľuďmi, ktorí vôbec neberú vážne klimatické zmeny na Zemi a tvrdia, že "ľudstvo aj tak raz Zem opustí".



"Podľa môjho názoru je to jednoducho nezodpovedný prístup, lebo hviezdy sú tak ďaleko, že by sme vôbec nemali v sebe živiť serióznu nádej, že zo Zeme unikneme," vyhlásil Queloz.



"Takisto treba pamätať na to, že sme druh, ktorý sa vyvíjal presne pre túto planétu. Nie sme stavaní na to, aby sme prežili na nejakej inej planéte než na tejto. Radšej by sme mali tráviť svoj čas a energiu snahou ozdraviť ju," dodal astronóm.



Esther Duflová, jedna z laureátov Nobelovej ceny za ekonómiu, upozornila, že zmena klímy "si bude vyžadovať zmenu v správaní, predovšetkým v bohatých krajinách", ktoré sú masívnymi spotrebiteľmi tovaru a energií.



"Mnohí ľudia sú presvedčení, že spotreba nemusí byť menšia, ak ju zabezpečuje obnoviteľná energia. A bolo by skvelé, keby to naozaj platilo. Ale nemyslím si, že sa na to môžeme spoliehať," uviedla Duflová, ktorá dostala s dvoma kolegami Nobelovu cenu za "experimentálny prístup k znižovaniu celosvetovej chudoby".



Brit M. Stanley Whittingham, ktorému spolu s ďalšími dvoma vedcami udelili Nobelovu cenu za chémiu za vývoj lítiovo-iónových batérií, vyhlásil: "Treba pomáhať riešiť klimatické problémy, a to hneď, ale musíme byť pragmatickí... Nemôžeme sa naraz zbaviť všetkého oxidu uhličitého (CO2)."