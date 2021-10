Laureáti Sacharovovej ceny hovorili o obrane demokracie

Štrasburg 9. októbra (TASR) - Držitelia Sacharovovej ceny Lorent Saleh a Sciapan Pucila v sobotu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu upozornili na problémy, ktorým čelia mladí ľudia v boji za demokraciu v niektorých krajinách, a zdôraznili aj potreby slobody médií.



Predstaviteľ venezuelskej opozície a držiteľ Sacharovovej ceny z roku 2017 Lorent Saleh povedal, že obrana ľudských práv v krajinách s diktatúrou je nebezpečná a pre mladých ľudí, ktorí sa pre to rozhodli, prináša náročné úlohy.



"Robíme to, pretože veríme v lepší svet, a vo Venezuele sme sa rozhodli postaviť sa vojenskej diktatúre," povedal. Pripomenul, že mnohí mladí ľudia pri týchto aktivitách prišli o život.



Opozícii sa podľa Saleha už podarilo veľa vecí dosiahnuť, no stále sa usiluje o ďalšie. Jednou z nich je hovoriť s mladými ľuďmi aj o obrane ľudských práv v diktatúre. Takisto zdôraznil aj úlohu médií v komunikácii a šírení správ.



Saleh pripomenul, že v súvislosti so svojimi aktivitami strávil istý čas vo väzení po tom, ako ho úrady v roku 2014 zadržali v Kolumbii. Za najväčšiu výzvu počas svojho pobytu vo väzení označil "ochrániť svoje srdce" pred hrôzou a vytrvať v bránení svojich hodnôt.



Európsky parlament v roku 2020 ocenil Sacharovovou cenou za slobodu myslenia predstaviteľov bieloruskej opozície. Jedným z nich je i Sciapan Pucila, novinár, blogger a zakladateľ portálu Nexta.



"Demokracia je, keď väčšina ľudí prijíma rozhodnutia o tom, ako rozvíjať svoju krajinu," povedal.



Pucila pripomenul, že začiatkom 90. rokov minulého storočia sa v Bielorusku dostal k moci úradujúci prezident krajiny Alexander Lukašenko. Situácia v krajine bola v tomto období komplikovaná, čo mu podľa Pucilových slov pomohlo.



"Prosím, pamätajte si, že demokracia môže mať aj temnú stránku," povedal a vyzval ľudí, aby bojovali za svoje práva.



Pucila musel ujsť zo svojej krajiny z dôvodu politického prostredia a v súčasnosti žije v Poľsku.



"Podarilo sa mi ujsť z Bieloruska v poslednej chvíli," povedal a dodal, že krátko po tom, ako z krajiny v roku 2018 odišiel, voči nemu bieloruské úrady začali trestné stíhanie.



Tento novinár takisto upozornil aj na propagandu a slobodu médií.



"Hlavným cieľom propagandy je demoralizovať ľudí, presvedčiť ich, že z ich konania nebude nič dobré," povedal a dodal, že najlepším nástrojom proti propagande je pravda.



V priestoroch Európskeho parlamentu sa v piatok a v sobotu (8. a 9. októbra) koná Európske podujatie pre mládež (EYE) 2021. Koná sa pod mottom "Budúcnosť je naša" (The future is ours) a zahŕňa množstvo sprievodných aktivít, debát a workshopov, ako aj športových akcií, umeleckých predstavení a koncertov.