Laureátka Nobelovej ceny Alexijevičová odišla do Nemecka

Minsk 28. septembra (TASR) - Bieloruská spisovateľka a laureátka Nobelovej ceny Sviatlana Alexijevičová odcestovala v pondelok z Bieloruska do Nemecka. Jej odchod však nie je politicky motivovaný, a do vlasti sa plánuje o mesiac vrátiť, uviedli agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie spisovateľkinej priateľky.



Maryja Vojtešonoková povedala agentúre AFP, že 72-ročná spisovateľka do Nemecka za účelom lekárskeho ošetrenia.



"Do Bieloruska sa vráti o mesiac. Nevzdáva sa pritom svojich aktivít z pozície členky Koordinačnej rady," povedala Vojtešonoková



Reuters uviedla, že Alexijevičová okrem liečby odišla aj pre pracovné povinnosti.



Agentúra DPA naproti týmto zdrojom informovala, že Alexijevičová odišla pre obavy o svoju bezpečnosť. Do Berlína podľa DPA odletela lietadlom bieloruských aerolínií Belavia.



Alexijevičová bola dosiaľ poslednou zo siedmich členov predsedníctva opozíciu zriadenej Koordinačnej rady, ktorá sa nachádzala v Bielorusku a na slobode. Ostatných členov Koordinačnej rady z Bieloruska buď násilím vyviezli, alebo ich zadržiavajú pre podozrenie z výziev na prevzatie moci.



Aby sa zabránilo predpokladanému zatknutiu Alexijevičovej, prišli pred časom do jej bytu v Minsku dokonca viacerí diplomati Európskej únie.



Koordinačná rada vznikla na podnet Sviatlany Cichanovskej, vyzývateľky prezidenta Alexandra Lukašenka v nedávnych prezidentských voľbách. Cieľom rady je zabezpečiť odovzdanie moci v Bielorusku. Lukašenko však odmieta viesť dialóg s opozíciou.



Koordinančná rada vznikla počas vlny masových protestov, ktoré vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta, keďže veľká časť verejnosti odmietla oficiálne volebné výsledky uznať. Na základe nich zvíťazil s viac ako 80 percentami hlasov prezident Lukašenko, ktorý je pri moci už vyše 25 rokov, zatiaľ čo jeho hlavná súperka Cichanovská získala približne desať percent hlasov. Kritici tvrdia, že voľby boli zmanipulované, pričom ich výsledky neuznáva ani Európska únia.