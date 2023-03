Laureátka Nobelovej ceny Ebádíová žiadala v EP ďalší tlak na Irán

Štrasburg 15. marca (TASR) - Iránska laureátka Nobelovej ceny mieru Šírín Ebádíová vyzvala v stredu Európsku úniu, aby naďalej vyvíjala tlak na iránske úrady z dôvodu porušovania ľudských práv. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Podriaďte pomoc pre Irán, zmluvné vzťahy s Iránom a dohody s Iránom dodržiavaniu medzinárodných pravidiel, inak peniaze nebudú pre obyvateľov Iránu žiadnym prínosom," povedala aktivistka vo vystúpení na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.



Ebádíová, ktorej v roku 2003 udelili Nobelovu cenu mieru a ktorá v súčasnosti žije v exile, tvrdí, že sankcie zavedené voči iránskym predstaviteľom fungujú. "Neustupujte tomuto režimu," povedala pred poslancami EP.



Ebádíová tiež vyhlásila, že iránske Revolučné gardy sú teroristická skupina, a žiadala EÚ, aby to oficiálne deklarovala. Únia doteraz tieto gardy oficiálne za teroristickú organizáciu neoznačila, hoci o to žiadajú členské krajiny Nemecko a Holandsko.



EÚ prijala viacero kôl sankcií voči iránskym úradom za ich krutý postup voči demonštrantom. Tí začali vychádzať do ulíc iránskych miest po smrti Kurdky Mahsy Amíníovej vlani v septembri. Mladá žena zomrela tri dni po tom, ako ju zadržala mravnostná polícia v Teheráne pre údajné porušenie pravidiel obliekania.



Ebádíová povedala, že od začiatku týchto protestov zabili najmenej 500 ľudí a uväznili 20.000 osôb. "Neodvracajte zrak od nesmierneho porušovania základných práv v Iráne," uviedla.



Európsky parlament má v stredu hlasovať o rezolúcii o Iráne, najmä v spojitosti so záhadným priotrávením tisícov školáčok, pripomína AFP.