Laureátka Nobelovej ceny M. Ressová ju venovala žurnalistom

Manila 9. októbra (TASR) - Filipínska novinárka a laureátka tohtoročnej Nobelovej ceny za mier Maria Ressová v sobotu vyhlásila, že túto prestížnu cenu venuje "všetkým žurnalistom na svete". Vyzvala tiež na pokračovanie v boji za slobodu tlače, píše agentúra AFP.



"Táto cena patrí skutočne všetkým novinárom na svete. Potrebujeme pomoc na mnohých frontoch - byť novinárom je totiž v dnešnej dobe oveľa ťažšie a nebezpečnejšie," uviedla.



Maria Ressová (58) je spoluzakladateľkou digitálnej mediálnej spoločnosti Rappler, ktorá sa zaoberá investigatívnou žurnalistikou. Nobelov výbor ocenil predovšetkým to, ako používa slobodu prejavu na "odhaľovanie zneužívania moci, využívania násilia a stupňujúceho sa autoritárstva vo svojej domovskej krajine Filipínach". Ressová je tento rok prvou ženou a vôbec prvou Filpínkou, ktorá Nobelovu cenu získala. V minulosti pôsobila ako vedúca investigatívna redaktorka CNN pre južnú Áziu.



Jej spravodajská spoločnosť Rappler sa vyjadrovala veľmi kriticky smerom k filipínskemu prezidentovi Rodrigovi Dutertemu. Vlani Ressovú na Filipinách uznali za vinnú a hrozí jej trest do šiestich rokov väzenia za ohováranie. Ide o rozsudok, ktorý sa považuje za obrovskú ranu pre globálnu slobodu tlače, píše agentúra AP



Ressová v sobotu pre agentúru AFP okrem iného tiež uviedla, že dúfa, že zisk Nobelovej ceny poskytne jej i ďalším novinárom na Filipínach akúsi ochranu pred fyzickými útokmi a vyhrážkami na internete. Podľa nej "vytvorenie dichotómie "my proti nim" nebolo na Filipínach nikdy dielom novinárov, ale stvorili to ľudia pri moci, ktorí chceli viesť krajinu spôsobom, ktorý rozdeľuje spoločnosť". Ressová opísala zisk Nobelovej ceny za mier ako "injekciu s adrenalínom, ktorá umožní novinárom vykonávať svoju prácu dobre a bez strachu".



Okrem Ressovej získal tohtoročnú Nobelovu cenu za mier aj novinár pochádzajúci z Ruska Dmitrij Muratov. Dvojica si ocenenie vyslúžila za "svoje úsilie o ochranu slobody prejavu, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre demokraciu a trvalý mier". Oznámil to v piatok v Osle Nórsky Nobelov výbor.