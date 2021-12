Laureátka Nobelovej ceny: Technologickí giganti zarábajú na nenávisti

Oslo 10. decembra (TASR) - Filipínska novinárka Maria Ressová si v piatok v Osle slávnostne prevzala Nobelovu cenu mieru a pri tejto príležitosti ostro kritizovala amerických technologických gigantov za to, že podľa nej podporujú šírenie "toxického kalu" na sociálnych sieťach. Informovala o tom agentúra AFP.



Ressová, ktorá získala tohtoročnú Nobelovu cenu mieru spolu s ruským novinárom Dmitrijom Muratovom, na ceremónii vyhlásila, že "najväčšou potrebou súčasnosti je transformovať nenávisť a násilie, tento toxický kal, ktorý sa rinie cez náš informačný ekosystém". Dodala, že práve túto situáciu využívajú "americké internetové spoločnosti, ktoré zarábajú na tomto šírení nenávisti a prebúdzaní toho najhoršieho v nás".



Ako pokračovala, veľké technologické firmy "dovolili vírusu lží, aby nakazil každého z nás, a tak nás navzájom rozoštvali, rozsievajúc strach, hnev a nenávisť, čím pripravili cestu k nástupu autoritárskych a diktátorských režimov po celom svete".



Fakty a pravda sú podľa nej kľúčové k riešeniu najväčších problémov súčasnosti. "Bez faktov nemôžete mať pravdu. Bez pravdy nemôžete mať dôveru. Bez dôvery nemáme spoločnú realitu, nemáme demokraciu a stáva sa tak nemožným riešiť existenčné problémy súčasného sveta: klímu, koronavírus a boj za pravdu," vyhlásila filipínska novinárka.



Ressová, ktorej spravodajská webstránka je silne kritická voči filipínskemu prezidentovi Rodrigovi Dutertemu, čelí vo svojej krajine siedmim žalobám s možným úhrnným trestom odňatia slobody vo výške 100 rokov.



Minulý rok ju podmienečne odsúdili za nactiutŕhanie. Voči rozsudku sa odvolala, avšak na to, aby mohla vycestovať do Nórska po Nobelovu cenu mieru, sa musela po povolenie obrátiť na štyri súdy.