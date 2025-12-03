< sekcia Zahraničie
Laureátka Nobelovej ceny za mier stále nevie, či priletí do Nórska
Autor TASR
Kodaň 3. decembra (TASR) - Týždeň pred slávnostným odovzdávaním Nobelovej ceny za mier v Osle stále nie je jasné, či osobne pricestuje aj jej tohoročná laureátka María Corina Machadová z Venezuely. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Robím všetko, pracujeme, robíme všetko pre ten deň. Keď ten deň príde, môžeme sa stretnúť v Nórsku, bude to najväčšia pocta môjho života,“ povedala kritička venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Rozhovor pre nórsku verejnoprávnu televíziu NRK zverejnili v utorok večer.
Machadová v rozhovore opísala svoju situáciu, že žije „v úplnej izolácii“ a musí sa naučiť nové spôsoby kontaktu s ľuďmi vo Venezuele. „Môj život predtým bol vždy obklopený tisícami a tisícami ľudí,“ povedala.
Líderka venezuelskej opozície získala Nobelovu cenu za mier v októbri za oddanosť demokratickým právam venezuelského ľudu. Cena sa tradične odovzdáva 10. decembra na radnici v Osle.
Jej osobná prítomnosť na slávnosti je dlhodobo neistá vzhľadom na situáciu vo Venezuele, kde žije na utajovanom mieste. Machadová sa obáva, že ak ju úrady nájdu, môžu ju zabiť.
Tamojšia prokuratúra nedávno pohrozila, že 58-ročnú Machadovú bude považovať za utečenku, ak opustí krajinu, a v prípade návratu z Osla jej hrozí zatknutie alebo zákaz vstupu. Prestížne ocenenie ju síce nezbavuje hrozby trestného stíhania, ale znižuje riziko otvorenej popravy či väzenia.
