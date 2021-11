Laureátky Nobelovej ceny vyzývajú riešiť situáciu na hranici EÚ

Varšava 8. novembra (TASR) - Štyri laureátky Nobelovej ceny za literatúru – Sviatlana Alexijevičová z Bieloruska, Elfriede Jelineková z Rakúska, Herta Müllerová, narodená v Rumunsku a pôsobiaca v Nemecka, a Olga Tokarczuková z Poľska – apelovali na Radu Európy a Európsky parlament, aby iniciovali opatrenia proti "humanitárnej katastrofe" na hraniciach Poľska s Bieloruskom. Informoval o tom v pondelok poľský denník Gazeta Wyborcza.



Ich výzva sa objavila na weboch v čase, keď sa k hraniciam Bieloruska s Poľskom, a tým aj EÚ, priblížil z bieloruského územia mohutný dav migrantov.



Podľa spravodajského portálu Onet.pl sa v poľsko-bieloruskom pohraničí môže momentálne nachádzať už niekoľko tisíc migrantov.



Onet.pl konštatoval, že situácia tam je napätá. Poľská polícia a armáda už použili slzotvorný plyn voči tým z migrantov, ktorí sa pokúsili prekročiť hranice. Opakovane zaznieva výzva v angličtine a arabčine, aby sa migranti nepokúšali ničiť pohraničný plot a prechádzať tak na územie druhého štátu.



Novinárov do oblasti nevpustili. Informácie, ktoré sa objavujú v poľských médiách, vychádzajú z výpovedí miestnych obyvateľov a hlásení poľských a bieloruských služieb, spresnil Onet.pl.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller medzičasom vyhlásil, že "dnes a v nasledujúcich dňoch môže dôjsť k pokusom o ilegálne prekročenie hraníc" Poľska s Bieloruskom.



Uviedol, že príslušníci pohraničnej stráže a vojaci poľskej armády "budú brániť poľskú hranicu, aby zabránili vstupu nepovolaných osôb z Bieloruska na územie Poľska". Vyzval všetky osoby žijúce a pohybujúce sa v pohraničných oblastiach, aby "boli mimoriadne opatrné".



Podľa Onet.pl poľská pohraničná stráž v pondelok popoludní informovala o ďalších skupinách imigrantov, ktoré sa blížia k poľským hraniciam.



Onet.pl i ďalšie médiá v Poľsku od pondelka rána informujú, že k hraniciam s Poľskom sa z bieloruského pohraničia vydala veľká skupina migrantov. Ide údajne väčšinou o Kurdov zo severného Iraku, ktorých k poľsko-bieloruským hraniciam previezli z Minska v uplynulých 24 hodinách.



Z videozáznamov vyplýva, že imigrantov sprevádzajú a koordinujú "vojaci a dôstojníci bieloruskej pohraničnej stráže", uviedol Onet.pl.



Poľsko je od leta pod čoraz väčším náporom migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia dostať do EÚ. Poľsko tieto pokusy buď blokuje, alebo tých, ktorí cez hranicu prechádzajú, posiela späť do Bieloruska.



Varšava a EÚ tvrdia, že ide o organizovanú akciu bieloruskej vlády zameranú na destabilizáciu bloku ako odvetu za západné sankcie uvalené v súvislosti s kontroverznými prezidentskými voľbami, brutálnym potlačením následných protestov i prenasledovaním bieloruskej opozície.