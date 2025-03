Laureátom prestížnej Pritzkerovej ceny sa stal čínsky architekt

New York 4. marca (TASR) - Laureátom tohtoročnej Pritzkerovej ceny, ktorá je označovaná za Nobelovu cenu za architektúru, sa stal čínsky architekt Liou Ťia-kchun (v anglickom prepise Liu Jiakun). Porota v jeho prípade ocenila dizajn oslavujúci každodenný život, informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.



Porota vo svojom stanovisku pripomenula, že "v globálnom kontexte, kde sa architektúra snaží nájsť adekvátne odpovede na rýchlo sa vyvíjajúce sociálne a environmentálne výzvy", vnáša Liou Ťia-kchun ideu, že "architektúra je produktom komunity, jej spirituality a tradície".



K čínskej tradícii sa pritom Liou vracia "bez nostalgického prístupu a používa ju ako odrazový mostík pre inovácie", uviedli porotcovia. Vyzdvihli, že Liou takto vytvára novú architektúru inšpirovanú históriou, ktorá zároveň tvorí infraštruktúru, krajinu a verejný priestor.



Liou Ťia-kchun v reakcii na udelenie ceny zverejnil vyhlásenie, v ktorom uviedol, že "architektúra by mala niečo odhaľovať, mala by abstrahovať, destilovať a zviditeľňovať vnútorné kvality miestnych ľudí. Má silu formovať ľudské správanie a vytvárať atmosféru, ponúka pocit pokoja a poézie."



Za 40 rokov svojej kariéry Liou zrealizoval okolo 30 veľkých projektov v rôznych častiach Číny – aj v rámci svojho štúdia Jiakun Architects, ktoré založil v roku 1999 v meste Čcheng-tu. Má na konte aj viacero budov múzeí, chrámov, úradov, prestavby priemyselných areálov, bytové domy, urbanistické plány, ale navrhoval tiež pôrodnicu pre pandy.



Vo svojej tvorbe uprednostňuje používanie miestnych materiálov a tradičných stavebných techník. Je známy aj svojím záujmom o literatúru a literárnu tvorbu.



Žije a pracuje vo svojom rodnom meste Čcheng-tu. V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci profesor na škole výtvarných umení a architektúry v Pekingu. Prednášal tiež v centre architektúry a národného dedičstva (Cité de l’architecture et du patrimoine) v Paríži, v prestížnom Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambridgei v americkom štáte Massachusetts, v Kráľovskej akadémii umení v Londýne a vo viacerých významných čínskych inštitúciách.



Liou, ktorý je 54. držiteľom Pritzkerovej ceny, si ocenenie prevezme na jar v Abú Zabí. Vlani túto cenu získal japonský architekt Riken Jamamoto.