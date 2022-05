Lauterbach: Nemecko chce od júna zmierniť pravidlá vstupu do krajiny

Berlín 25. mája (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach chce od 1. júna vzhľadom na klesajúci počet prípadov nového druhu koronavírusu zmierniť na obdobie letných mesiacov pravidlá vstupu do spolkovej republiky. Tento krok má ešte v priebehu stredy podľa informácií mediálnej skupiny Funke schváliť vláda v Berlíne.



"Do konca augusta zrušíme pravidlo 3G pri vstupe (do krajiny)," povedal Lauterbach pre stredajšie vydanie periodík patriacich do skupiny Funke. Znamená to, že ľudia cestujúci do Nemecka sa od začiatku júna nebudú musieť preukazovať potvrdením o očkovaní proti covidu, negatívnym testom či prekonaním ochorenia.



Na základe aktuálne platných nariadení musia ešte do 31. mája všetky osoby staršie ako 12 rokov pri vstupe do Nemecka predkladať dokumenty potvrdzujúce vakcináciu, negatívny test alebo uzdravenie sa z covidu, približuje na svojej webstránke rakúska stanica ORF.



Prísnejšie opatrenia platia pre ľudí prichádzajúcich z oblastí s výskytom variantov koronavírusu SARS-CoV-2. Tí musia v Nemecku podstúpiť 14-dňovú karanténu, a to aj vtedy, ak sú zaočkovaní alebo už mali v minulosti covid. Toto pravidlo má zostať v platnosti aj v nasledujúcich mesiacoch.



V súčasnosti však nie je na zozname Inštitútu Roberta Kocha (RKI) žiadna krajina označená za oblasť, kde sa šíria varianty covidu. "Ak budú takéto oblasti definované, budú musieť ísť cestujúci do karantény," uviedol Lauterbach. Apeloval tiež na opatrnosť ľudí počas leta, ktorá je v čase globálnej pandémie naďalej nutná aj napriek očakávaným nízkym incidenciám nákazy.



Nemecká vláda plánuje tiež v rámci upravených pravidiel uznávať všetky proticovidové vakcíny schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), nielen očkovacie látky schválené Európskou úniou.