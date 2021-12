Lauterbach: Nemecko nezavedie pred Vianocami lockdown

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach v nedeľu oznámil, že vláda nezavedie pred Vianocami lockdown. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nie, nebudeme mať pred Vianocami lockdown ako v Holandsku," povedal Lauterbach pre verejnoprávnu stanicu ARD.



"Ale v skutočnosti je to takto - zasiahne nás piata vlna. Prekročili sme kritický počet ľudí infikovaných omikronom (koronavírusovým variantom). Takže túto vlnu už nemožno úplne zastaviť a musíme sa jej postaviť," uviedol Lauterbach.



Holandsko od nedele 05.00 h do 14. januára zaviedlo tvrdý lockdown z dôvodu rýchleho šírenia variantu omikron. Zakázané sú všetky verejné podujatia. Školy musia byť zatvorené najmenej do 9. januára. Otvorené zostanú len obchody so základným tovarom. Reštaurácie a neesenciálne obchody môžu obsluhovať zákazníkov len formou donášky alebo cez výdajné okienko.