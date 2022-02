Lauterbach: Vlna variantu omikron v Nemecku už dosiahla vrchol

Berlín 18. februára (TASR) - Vlna nákazy koronavírusovým variantom omikron zrejme v Nemecku už dosiahla svoj vrchol. Uviedol to v piatok tamojší minister zdravotníctva Karl Lauterbach. Zároveň varoval, že rušenie pandemických obmedzení musí byť postupné. TASR o tom informuje na základe správy z agentúry DPA.



"Ešte nie sme v bezpečí," poznamenal Lauterbach. "Ak budeme otvárať príliš rýchlo, počty prípadov začnú zase stúpať," upozornil. Vyzval preto premiérov jednotlivých spolkových krajín, aby uvoľnenia opatrení nerozšírili nad rámec, na ktorom sa v stredu dohodli s vládou v Berlíne.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu predstavil trojstupňový plán, na základe ktorého sa do 20. marca v krajine zruší väčšina obmedzení.



"To je maximum, aké si môžeme dovoliť," povedal Lauterbach na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorej vystúpil spoločne s viceprezidentom Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Larsom Schaadem.



Vrcholenie vlny variantu omikron naznačujú podľa Schaadeho znižujúce sa počty nakazených, avšak údaje z jednotiek intenzívnej starostlivosti o tom zatiaľ nesvedčia. Poznamenal tiež, že neklesá ani počet denne hlásených obetí pandémie.



V piatok hlásil RKI za uplynulých 24 hodín 264 úmrtí osôb s covidom, pred týždňom ich bolo 226. Pribudlo tiež 220.048 nových prípadov nákazy.



Minister zdravotníctva uviedol, že 12 percent Nemcov nad 60 rokov stále nie je zaočkovaných proti koronavírusu, čo je tri až štyri razy viac, ako je miera nezaočkovanosti zraniteľných skupín obyvateľstva v porovnateľných krajinách.