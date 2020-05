Ľavica v Poľsku vyzvala kvôli voľbám na rokovania za okrúhlym stolom

Varšava 10. mája (TASR) - Poľské ľavicové strany vyzvali v nedeľu na rokovanie za okrúhlym stolom medzi vládou a opozíciou so zámerom dosiahnuť dohodu o konaní spravodlivých a demokratických prezidentských volieb. V Poľsku sa v nedeľu mali konať voľby novej hlavy štátu, ale žiadne volebné miestnosti sa neotvorili a voličom neboli doručené príslušné informačné materiály. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Naprieč politickým spektrom vznikol konsenzus, že voľby v ich tradičnej podobe by sa v čase koronavírusovej pandémie nemali konať, avšak nedošlo k dosiahnutiu žiadnej bilaterálnej dohody o spôsobe riešenia vzniknutej situácie.



"Chceme uskutočniť stretnutie, na ktorom sa rozhodneme, ako usporiadať spravodlivé, slobodné, priame a ústavné voľby v Poľsku," uviedol v nedeľu Krzysztof Gawkowski zo Zväzu demokratickej ľavice (SLD).



Takéto bilaterálne riešenie by malo zaručiť, že nikto nebude spochybňovať legálnosť tohto procesu, dodal Gawkowski.



Návrh je odkazom na rokovania za okrúhlym stolom z roku 1989, ktoré viedli k rozpadu komunistického systému v Poľsku.



Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) chcela zmeniť voľby na korešpondenčné hlasovanie, ale parlament prijal nevyhnutnú legislatívu iba 7. mája, čim nezostal čas na riadne prípravy volieb. V súlade s neformálnou dohodou medzi frakciami vládnucej väčšiny sa Poľsko zdržalo konania nedeľných prezidentských volieb.



Neskôr, ak všetko pôjde podľa plánu, najvyšší súd vyhlási tieto voľby za neplatné a stanoví sa ich nový termín.



Opozícia považuje takýto scenár za protiústavný. Jediným zákonným spôsobom na odklad volieb bolo oficiálne zaviesť v krajine mimoriadne opatrenia, čo však vláda odmietla.