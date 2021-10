Havlova lavička v bruselskom parku Leopold má byť symbolom dialógu

Brusel 12. októbra (TASR) - Dve stoličky a okrúhly stôl nainštalované okolo zasadeného stromu v bruselskom parku Leopold, v blízkosti Európskeho parlamentu a Domu európskej histórie, treba symbolicky vnímať ako priestor na otvorený dialóg a porozumenie. Uviedol to v utorok český veľvyslanec v Belgicku Pavel Klucký pri príležitosti slávneho odhalenia "pamätnej lavičky" Václava Havla.



Na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti desiateho výročia úmrtia Václava Havla sa okrem veľvyslanca ČR zúčastnila aj šéfka federálneho parlamentu Eliane Tillieuxová, primátor Bruselu Philippe Close a primátor Prahy Zdeněk Hřib. Tí spoločne prestrihli pásku a odhalili jednoduchú inštaláciu dvoch stoličiek okolo stola s nápisom "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí".



Primátor Close pripomenul, že Havlovo meno je úzko späté s Bruselom. V roku 1980, keď bol zatknutý za Chartu '77, predstavili v Bruseli dve jeho divadelné hry, v roku 1991 mu bol udelený čestný doktorát na Bruselskej slobodnej univerzite (ULB) a ako čestný hosť mal prejav v Európskom parlamente pri príležitosti 20. výročia pádu Berlínskeho múru. Havlovu lavičku rovnako vníma ako priestor na kultivovanie dialógu a umenie viesť konverzáciu, čo je "základom našej civilizácie".



Veľvyslanec Klucký upozornil, že za vznikom pamätníka je spoločné úsilie ambasády a radníc Bruselu a Prahy. Doplnil, že miesto bolo vybrané tak, aby bolo otvorené pre všetkých ľudí. "Môžu sa tu stretávať obyčajní ľudia s politikmi a my by sme chceli, aby sa toto miesto stalo novou tradíciou Bruselu a malo rovnaký význam ako rečnícky kútik v londýnskom Hyde Parku. Aby to bolo mesto dialógu. Sú tu dve stoličky a stôl, dvaja ľudia – a to už je dialóg," vysvetlil.



Podľa jeho slov ide o veľmi frekventované mesto v Bruseli a z druhej strany europarlamentu je kúsok Berlínskeho múra, čo je ďalší symbol boja za demokraciu. Klucký pripomenul, že v utorok sa na Stálom zastúpení ČR pri EÚ začali tradičné európske dialógy Václava Havla, a priznal, že bude snaha využiť tento pamätník aj v rámci nadchádzajúceho českého polročného predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2022 či pri príležitosti každoročného hudobnokultúrneho podujatia v Bruseli Czech Street Party.



Český veľvyslanec nezabudol za vznik tohto pamätníka poďakovať Petrovi Beňuškovi, bývalému hlavnému architektovi Európskej komisie. Beňuška pre TASR potvrdil, že Havlova lavička má "slovenskú stopu" – a to nielen preto, že Havel bol po páde komunizmu aj prezidentom Slovákov.



Podľa jeho slov bola situácia, keď projekt pamätníka v podobe lavičky v parku Leopold, o ktorý žiadala česká diplomacia, bol zamietnutý bruselskou mestskou radou. Aj pre obavy o vandalizáciu pamätníka



"Mal som ako hlavný architekt Európskej komisie stretnutie na inú tému s primátorom Closseom. Požiadal som ho o separátne stretnutie, na ktorom som vysvetlil význam nášho prvého postkomunistického prezidenta, a poprosil som ho, či by predsa len nebolo možné prelomiť rozhodnutie mestskej rady. On to prisľúbil a do týždňa aj zrealizoval," opísal Beňuška situáciu, ktorá nakoniec vyústila do inštalácie trvalej pamiatky na Václava Havla aj v Bruseli.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)