Experti: Ľavicoví kandidáti Francúzov neoslovujú, ide o dlhodobý trend

Paríž 23. marca (TASR) – Francúzsky elektorát sa od začiatku tisícročia posúva doprava, uvádza výskumníčka z francúzskej Univerzity Sciences Po Florence Faucherová. To sa podľa nej ukazuje aj na preferenciách kandidátov v aprílových francúzskych prezidentských voľbách: z piatich uchádzačov, ktorí prekročili v prieskumoch hranicu desiatich percent je iba jeden ľavičiar – Jean Luc Mélenchon.



"Tento líder strany Nepoddajné Francúzsko sa môže oprieť o precedens dobrého výsledku v prezidentských voľbách v roku 2017, kde v prvom kole získal niečo vyše 19 percent odovzdaných hlasov,“ vysvetľuje historik Mathieu Fulla, ktorý sa na Sciences Po venuje dejinám ľavicových hnutí.



Mélenchon podľa Fullu v posledných týždňoch presviedča priaznivcov iných ľavicových kandidátov, aby prešli k nemu. Aj napriek tomu si ale Faucherová myslí, že tento politik má len malú šancu dostať sa do druhého kola prezidentských volieb.



Fulla dáva politologičke za pravdu a dopĺňa, že by sa na postup do druhého kola muselo spojiť viacero faktorov: neúspešné ukončenie kampane pravicovo-populistickej političky Marine Le Penovej, ktorá je v posledných prieskumoch na druhom mieste za Emmanuelom Macronom; vysoké skóre druhého hlavného kandidáta krajnej pravice Erica Zemmoura, ktoré by rozdelilo hlasy voličov a výrazná mobilizácia mladých Francúzov, ktorí sa zvyčajne na hlasovaní nezúčastňujú.



V tohtotýždňovom prieskume agentúry Elabe Mélenchon zaznamenal mierny nárast preferencií na približne 15 percent. V súčasnosti je tak na treťom mieste za Marine Le Penovou s 20-percentnou podporou a prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý dlhodobo v prieskumoch vedie a aktuálne má podľa Elabe podporu 27,5 percenta.



Žiaden z ostatných ľavicových kandidátov neprekročil hranicu piatich percent. Najvyššiu podporu spomedzi nich (4,5%) má europoslanec za stranu Zelených Yannick Jadot.



Francúzske prezidentské voľby sa uskutočnia 10. apríla, prípadné druhé kolo je naplánované na 24. apríla.