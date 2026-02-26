Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Zahraničie

Lavína neďaleko švajčiarskych hraníc usmrtila dvoch skialpinistov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obeťami sú 25-ročný Alberto De Maron a 28-ročná Marika Mascheronová - sestra členky ženského národného skialpinistického tímu Katie Mascheronovej.

Autor TASR
Rím 26. februára (TASR) - Dvaja ľudia zomreli po tom, čo ich vo štvrtok ráno počas skialpinizmu v doline Valtellina v severotalianskom regióne Lombardsko zmietla lavína. TASR o tom informuje podľa správy agentúr ANSA a DPA.

Obeťami sú 25-ročný Alberto De Maron a 28-ročná Marika Mascheronová - sestra členky ženského národného skialpinistického tímu Katie Mascheronovej. Na horách boli v trojici s ďalším človekom, ktorému sa nič nestalo a ktorý neskôr privolal záchranárov.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja