Lavína neďaleko švajčiarskych hraníc usmrtila dvoch skialpinistov
Obeťami sú 25-ročný Alberto De Maron a 28-ročná Marika Mascheronová - sestra členky ženského národného skialpinistického tímu Katie Mascheronovej.
Autor TASR
Rím 26. februára (TASR) - Dvaja ľudia zomreli po tom, čo ich vo štvrtok ráno počas skialpinizmu v doline Valtellina v severotalianskom regióne Lombardsko zmietla lavína. TASR o tom informuje podľa správy agentúr ANSA a DPA.
