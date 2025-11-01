< sekcia Zahraničie
LAVÍNA: O život prišlo päť horolezcov z Nemecka
Autor TASR
Rím 1. novembra (TASR) – Päť nemeckých horolezcov prišlo o život pri lavíne na severe Talianska. Skupinu zasiahol zosuv snehu pri výstupe v Ortlerských Alpách v regióne Južné Tirolsko, oznámila v sobotu talianska horská záchranná služba. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Záchranári najskôr oznámili smrť troch Nemcov, dvoch mužov a ženy vo veku 30 až 50 rokov, ktorí pracovali ako horskí sprievodcovia. Neskôr vyhlásili za mŕtvych aj ďalších dvoch horolezcov, ktorých spočiatku pokladali za nezvestných.
Podľa záchrannej služby strhla lavína horolezcov pri výstupe na horu Vertainspitze (Cima Vertana) vo výške asi 3200 metrov nad morom. Pri záchrannej operácii, do ktorej boli zapojení aj policajti a hasiči, použili vrtuľník a niekoľko dronov.
Južné Tirolsko je mimoriadne populárnou horolezeckou oblasťou pre nemeckých dovolenkárov, napísala DPA. Najvyššou horou v regióne je Ortler (3905 metrov nad morom).
