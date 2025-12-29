Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LAVÍNA V PYRENEJACH: Traja ľudia zahynuli

Lavína sa podľa Občianskej gardy zosypala na hore Tablato.

Madrid 29. decembra (TASR) - Lavína v blízkosti španielskeho horského strediska v pohorí Pyreneje v pondelok pripravila o život troch skiaplinistov, oznámila tamojšia polícia. Jedna ďalšia osoba utrpela zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

K nešťastiu došlo v blízkosti obce Panticosa v severovýchodnej časti Aragónska. Lavína sa podľa Občianskej gardy zosypala na hore Tablato.

V čase incidentu sa v oblasti nachádzalo šesť skiaplinistov. Medzi obeťami sú dvaja muži a jedna žena. Jedna ďalšia žena utrpela menšie zranenia a podchladenie, zvyšní dvaja lyžiari vyviazli bez zranení, potvrdila polícia.

AFP uvádza, že región, kde k nešťastiu v pondelok došlo, je obľúbený hlavne medzi bežkármi.
