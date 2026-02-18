< sekcia Zahraničie
Lavíny vo francúzskych Alpách pripravili o život ďalších troch ľudí
Obeťami boli dvaja tridsiatnici, Poliak a Brit poľského pôvodu, ktorý žil vo Švajčiarsku, uviedla prokurátorka Marion Lozac'hmeurová.
Autor TASR
Lyon 17. februára (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli v utorok o život v dôsledku lavín vo francúzskych Alpách. Medzi obeťami je aj jeden občan Británie a jeden Poliak, uviedli tamojšie úrady. Počas tejto zimy zahynulo pri podobných nehodách v tejto oblasti doposiaľ už 28 ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Skupina piatich ľudí lyžovala mimo zjazdovky v horách neďaleko letoviska La Grave, keď ich zasiahla prvá lavína, uviedla prokuratúra v Gap, administratívnom centre departmentu Hautes-Alpes v juhovýchodnom Francúzsku. Dvaja lyžiari zahynuli a ďalší, ktorý skupinu sprevádzal, utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice.
Obeťami boli dvaja tridsiatnici, Poliak a Brit poľského pôvodu, ktorý žil vo Švajčiarsku, uviedla prokurátorka Marion Lozac'hmeurová. Dva ďalší lyžiari zo skupiny, Nemec a Austrálčan, vyviazli bez zranení.
Riziko lavín v oblasti La Grave na vrchu La Meije bolo v utorok „vysoké“ – platil štvrtý stupeň varovania na päťbodovej stupnici – kvôli kombinácii čerstvého snehu a vetra, uviedla francúzska meteorologická služba.
Starosta Jean-Pierre Rougeaux pre agentúru AFP povedal, že ďalšia lavína neskôr strhla niekoľko turistov vo Valloire v susednom departemente Savojsko. Prokuratúra spresnila, že pri tomto incidente zahynula jedna osoba a dve ďalšie sú v kritickom stave, pričom vo všetkých troch prípadoch ide o francúzskych občanov. V čase nešťastia platil v oblasti piaty, najvyšší stupeň lavínového nebezpečenstva.
