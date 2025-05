Lávku ponad železnicu v Prievidzi zrekonštruujú za vyše 331.000 eur

Prievidza 27. mája (TASR) - Lávka pre peších ponad železničnú trať v Prievidzi prejde obnovou. Samospráva za rekonštrukciu zaplatí viac ako 331.000 eur, práce si vyžiadajú i dočasné dopravné obmedzenia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



„Lávka prepája sídlisko Zapotôčky so sídliskom Žabník, Starým Mestom, ale predovšetkým s autobusovou a železničnou stanicou. Napriek tomu, že je vo vlastníctve mesta, nachádza sa v ochrannom pásme železničnej trate Veľké Bielice - Nitrianske Pravno,“ pripomenula Beňadiková.



Primátorka Katarína Macháčková podotkla, že rekonštrukcia lávky patrí medzi najväčšie investície mesta v tomto roku. „Je financovaná z mestského rozpočtu a jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a komfort obyvateľov, ktorí ju denne využívajú,“ uviedla Macháčková.



Celkové náklady na stavebné práce predstavujú 331.356,63 eura. Zhotoviteľom rekonštrukcie je spoločnosť M-SILNICE SK so sídlom v Žiline, zmluvu o dielo s ňou radnica podpísala koncom mája.



„Začiatok prác je naplánovaný už na 3. júla, rekonštrukcia by mala trvať do konca októbra. V tomto období bude lávka úplne uzavretá, vrátane priľahlých chodníkov a ciest. Mesto preto prosí obyvateľov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných obmedzení počas trvania prác,“ ozrejmila Beňadiková.



Lávka je podľa vedúcej odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrey Nikmonovej v zlom stavebno-technickom stave, a to hlavne jej oceľové konštrukcie, na ktorých mesto pozorovalo korózie. „Rozdrobený je aj povrch mostovky, sú tam preliačiny, kde sa zdržujú zrážky a obmedzuje to chôdzu obyvateľov,“ vysvetlila Nikmonová.



Rekonštrukcia sa podľa nej bude týkať najmä sanácie poškodenej mostovky, zosilnenia oceľovej konštrukcie, obnovy náterového systému, ako aj betonáže mostovky, osadenia strešných žľabov a zvodov, ktoré budú vyústené do vsakovacích jám.



„Mesto týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok modernizovať a bezpečne udržiavať svoju infraštruktúru. Už o niekoľko mesiacov sa tak obyvatelia môžu tešiť na novú, bezpečnú a komfortnú lávku,“ skonštatovala Beňadiková.