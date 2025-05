Lavrov a Fidan hovorili o možných mierových rokovaniach v Istanbule

Moskva/Ankara 13. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a jeho turecký rezortný kolega Hakan Fidan hovorili v pondelok telefonicky o návrhu ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa tento týždeň konali v tureckom Istanbule priame rusko-ukrajinské rokovania. Oznámil to v pondelok neskoro večer ruský rezort diplomacie, informuje TASR podľa agentúr Reuters a TASS.



„Šéfovia oboch ministerstiev diskutovali o otázkach súvisiacich s iniciatívou ruského prezidenta Vladimira Putina na začatie priamych rozhovorov 15. mája v Istanbule,“ uvádza ruské ministerstvo. Správu o telefonáte dvojice potvrdili aj dva zdroje z tureckého ministerstva zahraničných vecí s tým, že ministri diskutovali o mierovom úsilí.



TASS uvádza, že Fidan absolvoval počas pondelka telefonáty na túto tému aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a tiež šéfom francúzskej diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom.



Putin v nedeľu navrhol, aby sa priame rokovania s Ukrajinou konali 15. mája v Istanbule bez akýchkoľvek podmienok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zareagoval ochotou osobne sa s Putinom stretnúť v Istanbule, avšak len za predpokladu, že Rusko bude súhlasiť s návrhom na 30-dňové prímerie. To malo začať platiť od pondelka 12. mája, pričom ešte pred Putinovým návrhom o Istanbule sa na ňom v Kyjeve dohodol Zelenskyj so svojimi spojencami, lídrami krajín združenými v tzv. koalícii ochotných.



Americký prezident Donald Trump medzičasom uviedol, že taktiež zvažuje cestu do Istanbulu, aby sa tam vo štvrtok pripojil k prípadným rokovaniam Zelenského s Putinom. Trump zároveň vyjadril predpoklad, že Rusko pristúpi na zmienený návrh 30-dňového prímeria. Zelenskyj však vo svojom pondelkovom večernom prejave zdôraznil, že Rusko na navrhované prímerie dosiaľ stále nereagovalo.