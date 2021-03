Lavrov a Wang I potvrdili úzke väzby medzi Čínou a Ruskom

Peking 23. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov na utorkovom stretnutí potvrdili úzke väzby medzi svojimi krajinami, ktoré čelia kritike a sankciám zo strany Západu v súvislosti ľudskými právami, informovala agentúra AP.



Ministri takisto odmietli vonkajšie zásahy do svojich autoritárskych politických systémov a uviedli, že sa usilujú dosiahnuť celosvetový pokrok v rôznych oblastiach vrátane klimatických zmien a pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, píše AP.



Lavrov začal svoju dvojdňovú návštevu Číny v pondelok, keď absolvoval prvé stretnutie s Wang Im. Ministri na ňom podľa AP kritizovali USA za zasahovanie do vnútorných záležitostí ďalších krajín a vyzvali Irán, aby sa vrátil k dodržiavaniu jadrovej dohody z roku 2015.



Wang v utorok ostro kritizoval sankcie, ktoré voči Číne v pondelok zaviedli EÚ, USA, Británia a Kanada v súvislosti s potláčaním ľudských práv menšiny Ujgurov v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.



"Krajiny by mali držať spolu s cieľom odmietať všetky formy jednostranne zavedených sankcií," povedal Wang I a dodal, že medzinárodné spoločenstvo takéto opatrenia neprivíta.