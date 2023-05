Africká mierová delegácia navštívi Moskvu v júni alebo júli

Moskva 18. mája (TASR) - Rusko vo štvrtok uviedlo, že v júni alebo začiatkom júla navštívia Moskvu africkí lídri v rámci mierovej iniciatívy na urovnanie konfliktu na Ukrajine, o ktorej v utorok informoval juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Ramaphosu ukrajinský prezident Volodymyr Zelensykj a šéf Kremľa Vladimir Putin súhlasili s prijatím šesťčlennej mierovej misie, ktorá má navštíviť Moskvu aj Kyjev.



"Berúc do úvahy želania prezidenta (JAR) Ramaphosu, rozprávame sa o polovici, konci júna alebo o začiatku júla" čo sa týka plánovanej návštevy, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii so šéfom diplomacie Ugandy Jejem Odongom.



"Prezident (Putin) je vždy pripravený hovoriť so všetkými našimi partnermi, ktorí majú úprimný záujem o stabilitu vo svete," povedal Lavrov. Dodal, že Rusko sa bude tešiť na "konkrétne iniciatívy", ktoré predloží delegácia zástupcov afrických krajín.



Okrem Ugandy majú byť členmi delegácie prezidenti Konžskej demokratickej republiky, Egypta, Senegalu, Zambie a JAR.



Podľa Ramaphosu trpia konfliktom na Ukrajine aj africké krajiny, ktoré zasiahlo predovšetkým zdražovanie obilnín a z toho vyplývajúce dôsledky pre svetový obchod.