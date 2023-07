Lavrov: Ak by Ukrajina mala F-16, predstavovalo by to jadrovú hrozbu

Moskva 13. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil Západ z vytvárania jadrovej hrozby pre Rusko tým, že plánuje dodať Ukrajine moderné stíhacie lietadlá F-16 Fighting Falcon.



"USA a ich satelity z NATO vytvárajú riziko priamej vojenskej konfrontácie s Ruskom, čo môže mať katastrofálne následky," povedal Lavrov v rozhovore pre ruské webové noviny Lenta.ru, z ktorých vo štvrtok citovala tlačová agentúra DPA.



Rusko nemôže ignorovať skutočnosť, že lietadlá F-16, ktoré Západ plánuje dodať Ukrajine, môžu potenciálne niesť jadrové zbrane, povedal najvyšší ruský diplomat.



"Samotný fakt výskytu takýchto systémov v ukrajinských ozbrojených silách budeme považovať za jadrovú hrozbu zo strany Západu," varoval Lavrov.



Minister však zároveň odmietol, že by Rusko plánovalo na Ukrajine taktický jadrový úder. Podmienky použitia takýchto zbraní sú dobre známe, podotkol šéf ruskej diplomacie.



Ruská jadrová doktrína stanovuje, že Moskva môže použiť jadrové zbrane len v dvoch prípadoch - v prípade jadrového útoku na Rusko alebo v prípade útoku na Rusko konvenčnými zbraňami, ktorý by ohrozoval samotnú existenciu krajiny.



Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v utorok oznámil vznik koalície zloženej z 11 krajín, ktorá bude zaisťovať výcvik ukrajinských pilotov na nadzvukové viacúčelové stíhacie lietadlá typu F-16 americkej výroby.



Výcvik zameraný na ovládanie a údržbu týchto strojov sa začne v auguste v Dánsku a v budúcnosti sa počíta aj so vznikom výcvikového centra v Rumunsku. Podľa Reznikova by ukrajinskí piloti mohli lietať na týchto strojoch už o šesť mesiacov.



Výcvik však neznamená, že tieto stroje budú skutočne dodané. Zatiaľ sa žiadna krajina nezaviazala poslať ich na Ukrajinu.



Ukrajina v uplynulých mesiacoch viackrát žiadala spojencov o dodanie moderných lietadiel F-16, aby mohla účinne čeliť vzdušnej prevahe Ruska a zaistiť si podporu zo vzduchu nutnú na oslobodzovanie svojich okupovaných území.