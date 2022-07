Lavrov: Ak Západ dúfa vo víťazstvo Ukrajiny, rokovania nemajú zmysel

Bali 8. júla (TASR) - Ak západné krajiny dúfajú, že pomôžu Ukrajine k víťazstvu nad Ruskom na bojisku, tak v tom prípade rokovania nemajú zmysel. Vyhlásil to v piatok šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov krátko pred svojím predčasným odchodom z ministerskej schôdzky G20 na indonézskom ostrove Bali. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ak Európska únia a USA chcú Ukrajine pomôcť v teréne, "tak pravdepodobne nemáme so Západom o čom rokovať", uviedol Lavrov v záverečnom vyjadrení.



Mnoho šéfov diplomacie západných krajín sa odmietlo s Lavrovom stretnúť na bilaterálnych rokovaniach na protest proti pokračujúcej ruskej vojenskej ofenzíve na Ukrajine, podotýka DPA.



Lavrov v piatok obvinil západné mocnosti, že nabádajú Ukrajinu, aby "použila ich zbrane", a kritizoval západné krajiny, že bez posúdenia faktov v teréne vykresľujú Rusko ako "agresora" a "okupanta" v tomto konflikte.



Kritizoval tiež sankcie, ktoré Západ na Moskvu uvalil po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu z konca februára.



Rusko je podľa Lavrova pripravené začať rokovať s Ukrajinou a Tureckom v záujme umožnenia vývozu ukrajinského obilia, približuje DPA. Ukrajina je pre mnoho krajín sveta významným vývozcom pšenice – v dôsledku vojny sú však jej prístavy zablokované, čo spôsobuje celosvetové problémy.



Ukrajinské jednotky zamínovali okolie prístavu v meste Odesa, ktorý je ešte stále ovládaný Kyjevom, aby zabránili akémukoľvek ruskému útoku v tejto oblasti. Lavrov uviedol, že Ukrajina by mala tieto míny odstrániť a umožniť tak plavidlám voľný priechod. Moskva a Ankara sú podľa ruského ministra zahraničných vecí pripravené zaistiť bezpečnosť pre ukrajinské zásielky v medzinárodných vodách, aby sa mohli dostať do Stredozemného mora.