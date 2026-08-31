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Lavrov: Aktivita NATO v Arktíde predstavuje priamu hrozbu pre Rusko
NATO vo februári spustilo misiu s názvom Arktická stráž (Arctic Sentry), ktorej cieľom je posilniť prítomnosť Aliancie na ďalekom severe.
Autor TASR
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Moskva 31. augusta (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok uviedol, že aktivita Severoatlantickej aliancie (NATO) v Arktíde predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Vyjadril sa tak v článku zverejnenom ruským ministerstvom zahraničných vecí v čase, keď členské krajiny Aliancie posilňujú svoju prítomnosť v regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Takáto vojenská aktivita na ďalekom severe predstavuje priame hrozby pre bezpečnosť Ruska. Zvyšujú sa riziká incidentov, ktoré by mohli viesť k ozbrojenej konfrontácii s potenciálne katastrofálnymi následkami,“ vyhlásil Lavrov.
NATO vo februári spustilo misiu s názvom Arktická stráž (Arctic Sentry), ktorej cieľom je posilniť prítomnosť Aliancie na ďalekom severe. Ide o súčasť zvýšeného záujmu NATO o Arktídu v čase rastúceho napätia s Ruskom a snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie Grónska.
Rusko, ktoré má v Arktíde námorné sily vrátane ponoriek vyzbrojených jadrovými zbraňami, považuje tento región za oblasť svojich strategických záujmov. Zároveň tam rozvíja námornú trasu spájajúcu Rusko s ázijskými krajinami.
Moskva už v minulosti misiu Arktická stráž kritizovala. Lavrov vo svojom článku označil vojenské cvičenia NATO v regióne za agresívne.
Rusko má v Arktíde najväčšiu vojenskú prítomnosť a najrozsiahlejšiu vojenskú infraštruktúru. V posledných rokoch zároveň svoju aktivitu v oblasti bohatej na nerastné suroviny zvyšuje Čína, prevažne v spolupráci s Moskvou.
Nórsko tento mesiac rozšírilo nedávno vytvorenú vojenskú brigádu so základňou v Arktíde. Ide o najnovší krok členskej krajiny NATO na posilnenie vojenskej prítomnosti v regióne po začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022. Moskva už v minulosti odmietla tvrdenia, že predstavuje hrozbu pre NATO.
„Takáto vojenská aktivita na ďalekom severe predstavuje priame hrozby pre bezpečnosť Ruska. Zvyšujú sa riziká incidentov, ktoré by mohli viesť k ozbrojenej konfrontácii s potenciálne katastrofálnymi následkami,“ vyhlásil Lavrov.
NATO vo februári spustilo misiu s názvom Arktická stráž (Arctic Sentry), ktorej cieľom je posilniť prítomnosť Aliancie na ďalekom severe. Ide o súčasť zvýšeného záujmu NATO o Arktídu v čase rastúceho napätia s Ruskom a snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie Grónska.
Rusko, ktoré má v Arktíde námorné sily vrátane ponoriek vyzbrojených jadrovými zbraňami, považuje tento región za oblasť svojich strategických záujmov. Zároveň tam rozvíja námornú trasu spájajúcu Rusko s ázijskými krajinami.
Moskva už v minulosti misiu Arktická stráž kritizovala. Lavrov vo svojom článku označil vojenské cvičenia NATO v regióne za agresívne.
Rusko má v Arktíde najväčšiu vojenskú prítomnosť a najrozsiahlejšiu vojenskú infraštruktúru. V posledných rokoch zároveň svoju aktivitu v oblasti bohatej na nerastné suroviny zvyšuje Čína, prevažne v spolupráci s Moskvou.
Nórsko tento mesiac rozšírilo nedávno vytvorenú vojenskú brigádu so základňou v Arktíde. Ide o najnovší krok členskej krajiny NATO na posilnenie vojenskej prítomnosti v regióne po začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022. Moskva už v minulosti odmietla tvrdenia, že predstavuje hrozbu pre NATO.