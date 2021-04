Lavrov: Americko-ruské vzťahy sú horšie než počas studenej vojny

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu vyhlásil, že vzťahy so Spojenými štátmi sú pre nedostatok vzájomnej úcty teraz ešte horšie ako počas studenej vojny. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Lavrov povedal, že Moskva je pripravená na normalizáciu vzťahov s Washingtonom, ale USA by sa mali prestať stavať do polohy "vládcu" a zhromažďovať svojich spojencov do tábora proti Rusku a Číne.



Minister uviedol, že ak sa USA budú vyhýbať vzájomného úctivému dialógu založenému na rovnováhe záujmov, "budeme žiť v podmienkach studenej vojny alebo ešte horších".



"Počas studenej vojny stúpalo napätie vysoko a často vznikali riskantné krízové situácie, ale zároveň existoval vzájomný rešpekt," vyhlásil Lavrov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu. "Zdá sa mi, že ten teraz chýba," doplnil.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena tento mesiac uvalila na Rusko sankcie za zasahovanie do vlaňajších amerických prezidentských volieb a za účasť na kybernetickom útoku s názvom SolarWind proti federálnym úradom. Moskva tieto aktivity popiera.



USA nariadili vyhostenie desiatich ruských diplomatov, uvalili sankcie na desiatky spoločností a ľudí a obmedzili ďalšie možnosti Ruska požičiavať si peniaze. Americký prezident Biden napriek zavedeniu sankcií vyzval na zmiernenie napätia medzi oboma krajinami a nechal otvorené dvere pre spoluprácu s Ruskom v určitých oblastiach.



Rusko rýchlo zareagovalo odvetnými krokmi: nariadilo odchod desiatich amerických diplomatov, zaradilo na čiernu listinu osem súčasných a bývalých vysokopostavených predstaviteľov USA a sprísnilo podmienky pre fungovanie amerického veľvyslanectva.



Rusko v rámci obmedzení zakázalo americkému veľvyslanectvu a jeho konzulátom najímať si ruských občanov a štátnych príslušníkov tretích krajín. Podobné zákazy sa budú týkať aj iných krajín označených za "nepriateľské".



Lavrov v stredu povedal, že zoznam týchto krajín bude zverejnený čoskoro a tým sa rozhodnutie stane oficiálnym.



Minister v rozhovore s moderátorom ruskej štátnej televízie poznamenal, že Moskva má "pozitívny" postoj k Bidenovmu návrhu uskutočniť summit s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dodal však, že Rusko ešte potrebuje analyzovať všetky stránky tejto iniciatívy.



Lavrov sa podľa svojich slov zúčastní na stretnutí ministrov zahraničných Arktickej rady na Islande, naplánovanom na budúci mesiac, a je ochotný sa stretnúť so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom - ak sa Blinken na stretnutí zúčastní.