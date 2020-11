Lavrov avizuje odvetné sankcie za reštrikcie EÚ v kauze Navaľnyj

Moskva 12. novembra (TASR) - Rusko bude v krátkom čase reagovať na sankcie, ktoré naň uvalila Európska únia v súvislosti s incidentom s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným. Informoval o tom vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Podľa agentúry TASS Lavrov spresnil, že reštrikcie sa dotknú ľudí v okolí najvyšších predstaviteľov Nemecka a Francúzska.



Šéf ruskej diplomacie pripomenul, že sankcie EÚ v súvislosti s Navaľným sa priamo dotýkajú vysoko postavených úradníkov kancelárie ruského prezidenta, Moskva pre to na ne odpovedá zrkadlovo.



O sankciách už v Moskve bolo rozhodnuté a boli prijaté a čoskoro budú oznámené aj druhej strane, spresnil Lavrov.



Poznamenal tiež, že správanie sa Berlína v kauze Navaľnyj "je neprijateľné a je v rozpore s medzinárodnými záväzkami".



Vyhlásil, že Rusko vníma, "ako sa Nemecko chopilo úlohy lídra v novom vyostrení vo vzťahoch s Ruskou federáciou". Podľa Lavrova to v Moskve vyvoláva obavy, "a to aj z hľadiska globálnej úlohy, ktorú Nemecko hrá v Európe."



Podľa Lavrova navyše existuje dôvod domnievať sa, že jedovaté látky sa dostali do Navaľného organizmu "už v Nemecku alebo pri jeho prevoze z Ruska".



"Fakty sú známe. (Navaľnyj) bol okamžite prevezený na kliniku Charité (v Berlíne). A na tejto klinike, ako aj na klinike v Omsku sa v jeho tele nenašli žiadne bojové otravné látky. Ale tieto látky sa našli až na klinike Bundeswehru," upozornil minister.



Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra. Naďalej je v Nemecku.



Agentúra RIA Novosti pripomenula, že podľa záverov nemeckej strany bol Navaľnyj otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Tieto závery nemeckých expertov potvrdili aj laboratóriá vo Švédsku a Francúzsku. RIA Novosti dodala, že Moskva požiadala o podrobnejšie informácie o výsledkoch testov, podrobnú odpoveď však nedostala.



Podľa agentúry je zároveň známe, že nemecká spravodajská služba BND mala prístup k tejto látke od 90. rokov. Skúmalo ju aj ďalších asi 20 západných krajín vrátane Británie, USA, Švédska a Česka.



Rusko v súlade s prezidentským výnosom z roku 1992 údajne zastavilo vývoj v oblasti chemických zbraní a v roku 2017 - ako samo tvrdí - zničilo celú zásobu týchto látok, čo následne potvrdila aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW).