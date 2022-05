Lavrov bude v Turecku rokovať o odblokovaní vývozu obilia z Ukrajiny

Istanbul 31. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívi na budúci týždeň Turecko, aby tam rokoval o odblokovaní vývozu obilia z Ukrajiny, ktorý sa zastavil v dôsledku ruskej invázie. Oznámil to v utorok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Čavušoglu v rozhovore odvysielanom v televízii uviedol, že Lavrov dorazí do Turecka 8. júna "na rokovania o záležitosti týkajúcej sa otvorenia bezpečných koridorov", cez ktoré by sa okrem iného prepravovalo aj obilie v Čiernom mori.



"Je to najdôležitejšia otázka. Zameriavame sa na ňu. Plánujeme založiť v Istanbule centrum pre dohľad nad týmito koridormi," uviedol šéf tureckej diplomacie.



Lavrova bude na jeho ceste do Turecka sprevádzať tiež vojenská delegácia.



Čavušoglu oznámil zámer Lavrova vycestovať do Turecka deň po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin počas telefonátu svojmu tureckému náprotivku Recepovi Erdoganovi povedal, že Moskva je pripravená spolupracovať s Ankarou na uvoľnení blokády námorných ciest, ku ktorej došlo v dôsledku konfliktu na Ukrajine.



Vpád ruských vojsk na Ukrajinu a následné západné sankcie narušili dodávky pšenice a iných komodít vyvážaných z Ukrajiny i z Ruska, čo spôsobuje obavy z hroziaceho rizika nedostatku potravín a hladu vo svete. Rusko a Ukrajina totiž spolu produkujú až 30 percent celosvetových dodávok pšenice, uvádza Reuters.



V ukrajinských prístavoch obklopených ruskými jednotkami sú pritom zablokované kontajnerové lode, čo zadržiava vývoz pšenice, slnečnicového oleja a iných potravín, no i poľnohospodárskych hnojív. Lodnú dopravu v Čiernom mori okrem toho spomaľujú aj míny, ktoré tam rozmiestnili ruské i ukrajinské sily.