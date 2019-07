Lavrov: Budeme rozvíjať spoluprácu s Kubou

Rusko chce Kubáncov podporiť nielen politicky, nielen morálne, nielen prostredníctvom rozvoja vojensko-technickej spolupráce, ale aj prostredníctvom povzbudenia obchodných a hospodárskych projektov.

Havana 24. júla (TASR) - Rusko bude naďalej rozvíjať vojensko-technickú a ekonomickú spoluprácu s Kubou. Po stredajších rokovaniach so svojím kubánskym rezortným partnerom Brunom Rodríguezom Parrillom v Havane to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



"Našou politikou voči Kube je, že podporíme obyvateľov Kuby nielen politicky, nielen morálne, nielen prostredníctvom rozvoja vojensko-technickej spolupráce, ale aj prostredníctvom povzbudenia obchodných a hospodárskych projektov, ktoré pomôžu ekonomike krajiny stať sa odolnejšou voči všetkým druhom vonkajších hrozieb," povedal Lavrov.



"Dúfam, že sa nám to podarí," citovala agentúra TASS šéfa ruskej diplomacie, ktorý zdôraznil, že obchodné embargo uvalené na Kubu zo strany USA je "neprípustné".