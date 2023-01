Lavrov: Budeme sa snažiť pomôcť, aby EÚ a NATO vytriezveli

Minsk 19. januára (TASR) - Rusko urobí všetko, aby pomohlo Európskej únii a Severoatlantickej aliancii vytriezvieť, uviedol vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Moskva obviňuje EÚ a NATO zo snahy o oslabenie a zničenie Ruska. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Dúfam, že príde vytriezvenie... Urobíme všetko, aby naši kolegovia z NATO a Európskej únie čo najskôr vytriezveli," povedal Lavrov počas návštevy Bieloruska. Dodal, že Moskva sa bude snažiť západných politikov zbaviť ich "trúfalých" a "koloniálnych" postojov k Rusku.



Moskva aj po takmer 11 mesiacoch od útoku na susednú Ukrajinu prezentuje Rusom vojnu na Ukrajine ako existenčnú bitku so Západom, píše Reuters.



Moskva a Minsk v pondelok v Bielorusku spustili spoločné manévre vzdušných síl, ktoré potrvajú do 1. februára. Kyjev upozorňuje, že Rusko by cvičenie mohlo využiť na začatie novej pozemnej invázie na sever Ukrajiny. Minsk však tvrdí, že má obranný charakter.



"Máme spoločný postoj k tomu, aké ciele je potrebné dosiahnuť a ako zabezpečiť, aby ani Rusko, ani Bielorusko neboli ohrozené našimi susedmi – či už ide o Ukrajinu alebo kohokoľvek iného," uviedol Lavrov po stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas minulotýždňovej návštevy mesta Ľvov vyzval ukrajinských vojakov, aby na možný ruský útok zo severu "boli pripravení na hraniciach aj v regiónoch" blízko Bieloruska.