Lavrov chválil výroky Trumpovej vlády k Ukrajine

Moskva 10. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok chválil administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa za nedávne výroky na adresu Ukrajiny. Vo všeobecnosti sa dajú považovať za povzbudivé, povedal v rozhovore pre magazín Nové regióny Ruska, ktorý citovala agentúra TASS. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS.



Trump v uplynulých dňoch zvýšil tlak na Kyjev, aby začal mierové rokovania s Ruskom. Riaditeľ Ústrednej spravodajskej (CIA) John Ratcliffe minulý týždeň v stredu potvrdil, že USA pozastavili výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou. Predchádzala tomu roztržka medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome, po ktorej Trump dočasne zastavil poskytovanie americkej vojenskej pomoci Ukrajine.



"Zatiaľ je priskoro robiť ďalekosiahle závery, ale to, čo sme zatiaľ počuli od predstaviteľov Trumpovej administratívy, je celkovo povzbudivé. Samotný americký prezident priznal, že rozširovanie NATO a pokusy vtiahnuť doň Ukrajinu boli jednou z hlavných príčin konfliktu," povedal Lavrov s odkazom na vojnu na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi napadlo Rusko.



Ruský minister takisto ocenil svojho amerického náprotivka Marca Rubia za to, že hovorí o multipolarite moderného sveta a potrebe rešpektovať záujmy všetkých štátov. Lavrov v rozhovore spomenul aj hlasovanie vo Valnom zhromaždení OSN, kde sa USA a Rusko prvýkrát za tri roky postavili na jednu stranu a hlasovali proti rezolúcii vyzývajúcej na okamžité stiahnutie ruských síl z Ukrajiny a potvrdzujúcej jej územnú celistvosť. Túto rezolúciu presadzovali európske štáty a Kyjev.



"To všetko sú kroky správnym smerom. Vážime si ich, ale opakujem: na tomto základe je predčasné robiť nejaké hlboké závery. Vo všeobecnosti sme ani nezačali s prácou na prekonaní nahromadených problémov a rozporov v našich vzťahoch s Američanmi," poznamenal Lavrov.



Moskva a Washington podľa TASS zintenzívnili svoju komunikáciu po telefonáte ruského prezidenta Vladimira Putina s Trumpom z 12. februára. Odvtedy sa uskutočnili najmenej dve kolá rokovaní medzi americkou a ruskou delegáciou, raz v Saudskej Arábii a potom v Turecku.



Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová v pondelok uviedla, že na tento týždeň nie je v pláne žiadne ďalšie rokovanie zástupcov USA a Ruska v Saudskej Arábii, kde sa koná schôdzka medzi Američanmi a Ukrajincami.