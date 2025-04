Lavrov: Diskusie o vytvorení spoločnej meny BRICS sú zatiaľ predčasné

Rio de Janeiro 28. apríla (TASR) - Zoskupenie krajín BRICS môže obnoviť diskusie o vytvorení jednotnej meny, keď na to budú vytvorené vhodné podmienky, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Bolo by predčasné diskutovať o prechode na jednotnú menu pre BRICS,“ povedal Lavrov v rozhovore pre pondelkové vydanie brazílskeho denníka O Globo. Členské štáty BRICS spolupracujú „na vytvorení platobnej a zúčtovacej infraštruktúry na vykonávanie cezhraničných zúčtovaní medzi krajinami BRICS“, čo zahŕňa zvýšenie podielu národných mien v obchodných transakciách, dodal. Zdôraznil tiež, že dedolarizácia je jedným z určujúcich globálnych ekonomických trendov, „čo možno pripísať nedostatku dôvery voči medzinárodným finančným inštitúciám pod vedením Západu“.



Od svojho vzniku v roku 2006 prešiel BRICS dvoma fázami rozširovania. V roku 2011 sa k pôvodnej skupine, ktorá zahŕňala Brazíliu, Rusko, Indiu a Čínu, pripojila Južná Afrika. Prvého januára 2024 do BRICS oficiálne vstúpilo päť nových členov, a to Egypt, Irán, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia a Etiópia. Šiesteho januára 2025 do skupiny vstúpila Indonézia ako riadny člen.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v januári uviedol, že BRICS nediskutuje o jednotnej mene a namiesto toho sa zameriava na vytvorenie spoločných investičných platforiem. V tom čase reagoval na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavedie 100-percentné clá na tovar z krajín BRICS, ak vytvoria novú spoločnú menu alebo odmietnu americký dolár.