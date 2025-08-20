< sekcia Zahraničie
Lavrov: Diskusie o zárukách pre Ukrajinu nepovedú bez Ruska nikam
Moskva dlhodobo odmieta vstup Ukrajiny do NATO a taktiež možnosť nasadenia západných vojsk na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva 20. augusta (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu upozornil, že diskusie o západných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu bez toho, aby sa bral ohľad na postoj Ruska, „nepovedú nikam“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.
O bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu v súvislosti s prebiehajúcimi diplomatickými rokovaniami o skončení vojny majú v stredu diskutovať prostredníctvom videokonferencie náčelníci generálnych štábov armád členských krajín NATO.
„Verím, že Západ - a predovšetkým Spojené štáty - dokonale chápu, že diskusie o bezpečnostných otázkach bez Ruska sú utópiou a cestou, ktorá nikam nevedie,“ povedal Lavrov.
Prezident USA Donald Trump, ktorý v pondelok telefonicky hovoril so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, uviedol, že šéf Kremľa súhlasil so stretnutím s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Zároveň údajne súhlasil aj s prijatím niektorých bezpečnostných záruk Západu pre Ukrajinu.
Lavrov však podotkol, že Putin v telefonickom rozhovore Trumpovi povedal len to, že „zváži zvýšenie úrovne“ rokovaní o Ukrajine. Ruský šéf rezortu diplomacie poznamenal, že prípadný summit medzi Putinom a Zelenským musí byť pripravený čo najdôkladnejšie, aby sa neskončil kontraproduktívne.
Ruský minister zároveň obvinil európskych lídrov, že sa neetickým spôsobom pokúšajú zmeniť postoj Trumpa v otázke Ukrajiny. „Zatiaľ sme svedkami iba agresívnych snáh eskalovať situáciu a nešikovných až neetických pokusov zmeniť postoj Trumpovej vlády,“ povedal s odkazom na pondelkové stretnutie Trumpa s európskymi lídrami a ukrajinským prezidentom v Bielom dome. „Od Európanov sme tam nepočuli žiadne konštruktívne návrhy,“ skonštatoval.
Moskva dlhodobo odmieta vstup Ukrajiny do NATO a taktiež možnosť nasadenia západných vojsk na Ukrajine.
O bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu v súvislosti s prebiehajúcimi diplomatickými rokovaniami o skončení vojny majú v stredu diskutovať prostredníctvom videokonferencie náčelníci generálnych štábov armád členských krajín NATO.
„Verím, že Západ - a predovšetkým Spojené štáty - dokonale chápu, že diskusie o bezpečnostných otázkach bez Ruska sú utópiou a cestou, ktorá nikam nevedie,“ povedal Lavrov.
Prezident USA Donald Trump, ktorý v pondelok telefonicky hovoril so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, uviedol, že šéf Kremľa súhlasil so stretnutím s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Zároveň údajne súhlasil aj s prijatím niektorých bezpečnostných záruk Západu pre Ukrajinu.
Lavrov však podotkol, že Putin v telefonickom rozhovore Trumpovi povedal len to, že „zváži zvýšenie úrovne“ rokovaní o Ukrajine. Ruský šéf rezortu diplomacie poznamenal, že prípadný summit medzi Putinom a Zelenským musí byť pripravený čo najdôkladnejšie, aby sa neskončil kontraproduktívne.
Ruský minister zároveň obvinil európskych lídrov, že sa neetickým spôsobom pokúšajú zmeniť postoj Trumpa v otázke Ukrajiny. „Zatiaľ sme svedkami iba agresívnych snáh eskalovať situáciu a nešikovných až neetických pokusov zmeniť postoj Trumpovej vlády,“ povedal s odkazom na pondelkové stretnutie Trumpa s európskymi lídrami a ukrajinským prezidentom v Bielom dome. „Od Európanov sme tam nepočuli žiadne konštruktívne návrhy,“ skonštatoval.
Moskva dlhodobo odmieta vstup Ukrajiny do NATO a taktiež možnosť nasadenia západných vojsk na Ukrajine.