Lavrov: Dodanie uránovej munície Kyjevu by bolo eskaláciou konfliktu

Moskva 22. marca (TASR) — Rusko v stredu varovalo pred "vážnou" eskaláciou vojny na Ukrajine v prípade, že Británia poskytne Kyjevu prieraznú muníciu obsahujúcu ochudobnený urán, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Toto je krok k ďalšej eskalácii, a to vážnej," uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Ako dodal, použitie takejto munície "výrazne zníži" schopnosť Ukrajiny "produkovať kvalitné, nekontaminované potraviny".



Ruský prezident Vladimir Putin v utorok uviedol, že na takéto kroky Británie bude Moskva "nútená reagovať".



Britské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že na Ukrajinu dodá spolu s tankami Challenger 2 aj protipancierovú muníciu s ochudobneným uránom.



Námestníčka britského ministra obrany Annabelle Goldieová vysvetlila, že takáto munícia je veľmi účinná, keď zasiahne tanky alebo obrnených vozidlá.



"Britská armáda používa ochudobnený urán vo svojej protipancierovej munícii už desaťročia. Je to štandardný komponent a nemá nič spoločné s jadrovými zbraňam. Rusko to vie, ale zámerne sa snaží šíriť dezinformácie," uviedol hovorca britského ministerstva obrany.



Spojené kráľovstvo nepovažuje náboje s ochudobneným uránom za jadrovú zbraň. Muníciu s ochudobneným uránom používa aj Rusko.