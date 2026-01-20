Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lavrov: Dohoda o akvizícii podielu MOL v NIS by bola pre Rusko výhodná

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

MOL získala spoločnosť NIS (Naftna industrija Srbije), informovali v pondelok srbské médiá a správu potvrdila aj ministerka energetiky a baníctva Srbska Dubravka Dedovičová Handanovičová.

Budapešť 20. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že dohoda o akvizícii podielu maďarskej spoločnosti MOL v srbskej spoločnosti NIS by bola pre Rusko výhodná. Uviedol to server telex.hu s odvolaním sa na správu agentúry Reuters, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

MOL získala spoločnosť NIS (Naftna industrija Srbije), informovali v pondelok srbské médiá a správu potvrdila aj ministerka energetiky a baníctva Srbska Dubravka Dedovičová Handanovičová. Na uzavretie predaja je ešte potrebný súhlas USA.

Dohoda by mohla nastoliť nový smer nielen pre budúcnosť jedinej srbskej rafinérie v Pančeve, ale aj pre bezpečnosť dodávok v regióne a energetickú váhu Maďarska, uviedol v pondelok server vg.hu.

Rusi predali svoj 56,15-percentný podiel v NIS maďarskému MOL-u, časť vlastníctva prejde aj do Spojených arabských emirátov a svoj vlastnícky podiel zvýšilo aj Srbsko, uvádza vg.hu s odvolaním sa na server sd.rs.

Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó 14. januára v Belehrade vyhlásil, že koordinovaná prevádzka ropných systémov troch vnútrozemských krajín (Slovenska, Maďarska a Srbska) a integrovaná prevádzka ropných rafinérií v Bratislave, Százhalombatte a Pančeve vytvoria priaznivú situáciu. Z hľadiska bezpečnosti dodávok energie, ako aj cien energií v takejto situácii stredoeurópsky región doteraz nebol, podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.





