Lavrov: Dohoda o Líbyi nebola uzavretá, kríza pokračuje

Moskva 14. januára (TASR) - Medzinárodne uznaná vláda v Tripolise a líbyjský poľný maršal Chalífa Haftar sa na rokovaniach v Moskve nedohodli na vyriešení krízy v Líbyi, snaha o hľadanie riešenia však bude pokračovať. V utorok to na tlačovej konferencii vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Informovala o tom tlačová agentúra TASS.



"Nedopracovali sme sa zatiaľ k žiadnemu konečnému výsledku, avšak budeme sa v tomto smere aj naďalej snažiť," uviedol šéf ruskej diplomacie s tým, že Moskva by chcela spojiť úsilie viacerých krajín.



"Všetko úsilie Európanov, vrátane Nemcov, Francúzov a Talianov, ako aj úsilie regionálnych susedov Líbye - Alžírska a Egypta, ale aj krajín ako sú Spojené arabské emiráty, Turecko, Katar a Rusko, chceme zjednotiť takým spôsobom, aby bolo synchronizované. Budeme vyzývať všetky strany líbyjského konfliktu, aby dosiahli dohodu a neriešili svoje konflikty vojenskou cestou," vyhlásil Lavrov.



V noci na utorok sa na juhu líbyjskej metropoly Tripolis obnovili ozbrojené zrážky po tom, ako Haftar, ktorý bojuje proti medzinárodne uznanej vláde v Tripolise, odmietol podpísať navrhovanú dohodu o prímerí a opustil Moskvu.



Dohoda podľa Haftara ignoruje viaceré z požiadaviek Líbyjskej národnej armády (LNA).



Delostreleckú paľbu bolo možné počuť v južných častiach Tripolisu, uvádza TASS s odvolaním sa na spravodajský portál al-Wasat.



Prímerie v Líbyi v reakcii na výzvy Ruska a Turecka začalo platiť v nedeľu po tom, ako s ním súhlasili aj Haftarove sily, ktoré vedú ofenzívu proti vláde premiéra Fájiza Sarrádža v Tripolise, ktorá bola uznaná Organizáciou Spojených národov.



O dobytie hlavného líbyjského mesta sa Haftar so svojimi oddielmi usiluje už od vlaňajšieho apríla. On sám podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye.