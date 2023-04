Lavrov dorazil na Kubu, má rokovať s prezidentom

Moskva/Havana 20. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pricestoval na pracovnú návštevu Kuby. TASR správu prevzala z oficiálnej webovej stránky kubánskeho ministerstva zahraničných vecí.



Rezort diplomacie pripomína, že ide v poradí už o jeho ôsmu návštevu tejto ostrovnej krajiny, odkedy nastúpil do funkcie.



Lavrova v Havane prijme kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel a bude rokovať aj s kubánskym ministrom zahraničných vecí Brunom Rodríguezom.



Kuba je poslednou z krajín, ktorú Lavrov navštívi v rámci svojho aktuálneho turné po Latinskej Amerike. To začal v pondelok 17. apríla Brazílii a pokračoval v rámci neho do Venezuely a Nikaraguy.