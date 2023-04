Lavrov dostal osobitné víza od USA, do sídla OSN pôjde rokovať o obilí

New York 18. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na budúci týždeň pricestuje do USA na rokovania s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom o možnostiach vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more. Informuje o tom TASR na základe správy americkej televízie CNN, ktorá sa odvolala na ruskú agentúru TASS. Tej to povedal ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia.



Cestu do USA Lavrovovi, ktorý sa nachádza na americkom sankčnom zozname, vybavil ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov. Ten požiadal o osobitné víza pre Lavrova a jeho delegáciu. Šéf ruskej diplomacie má v New Yorku predsedať zasadnutiu Bezpečnostnej rady OSN.



Ukrajina v pondelok obvinila Rusko z ohrozovania dohody o vývoze obilia tým, že po druhý raz zablokovalo kontroly lodí s ukrajinským obilím v tureckých výsostných vodách. Ruská agentúra RIA Novosti však v utorok s odvolaním sa na ministerstvo zahraničných vecí napísala, že kontroly v Turecku sa medzičasom obnovili.