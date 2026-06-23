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Lavrov: Európa je hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť
Rokovania pod vedením USA o ukončení konfliktu boli dlho uviaznuté v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vo februári začali Spojené štáty a Izrael útokom na Irán.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 23. júna (TASR) - Rusko slovami šéfa svojej diplomacie Sergeja Lavrova v utorok vyhlásilo, že Európa predstavuje „hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť“. Zároveň uviedlo, že Spojené štáty sa už nesnažia zohrávať úlohu „objektívneho sprostredkovateľa“ v rámci snáh o ukončenie ruskej vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Rokovania pod vedením USA o ukončení konfliktu boli dlho uviaznuté v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vo februári začali Spojené štáty a Izrael útokom na Irán. Počas júnového summitu G7 sa však svetoví lídri vrátane amerického prezident Donalda Trumpa dohodli na záverečnom vyhlásení, ktoré sa venovalo aj vojne na Ukrajine. Lídri súhlasili so zvýšením dodávok prostriedkov protivzdušnej obrany pre Kyjev a zintenzívnením tlaku na ruskú „vojnovú ekonomiku“ prostredníctvom sprísnenia sankcií.
„Pokiaľ ide o Spojené štáty, súdiac podľa ich konania sa zdá, že sa vzdávajú akéhokoľvek nároku na rolu objektívneho sprostredkovateľa a namiesto toho sa uberajú cestou eskalácie sankčného tlaku na Rusko,“ povedal v utorok v Moskve ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zahraničným veľvyslancom.
„Európa sa zas stáva významnou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť“ pre poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine, skonštatoval šéf ruskej diplomacie.
Od svojho návratu do Bieleho domu v roku 2025 Trump tlačí na obe strany, aby začali rokovať o ukončení konfliktu. Americkí sprostredkovatelia však dosiahli len malý pokrok, keďže Kyjev odmieta prijať maximálne požiadavky Moskvy, ktorá z nich odmieta ustúpiť.
Lavrov tiež poukázal na to, že existujú pokusy zatiahnuť Bielorusko „priamo do konfliktu (na Ukrajine) a rozšíriť geografiu bojových operácií“. Tým by sa podľa neho skomplikovala možnosť riešenia konfliktu politickými a diplomatickými prostriedkami.
„Kyjev a Západ by mali pamätať na zmluvu medzi Ruskom a Bieloruskom o bezpečnostných zárukách Zväzového štátu. V prípade nevyhnutnosti sme pripravení prijať celý rad opatrení, ktoré sú zakotvené v zmluve s cieľom zaistiť bezpečnosť nášho spojenca, a samozrejme sa tým rozumie aj bezpečnosť Zväzového štátu,“ vyhlásil šéf ruskej diplomacie.
Požiadavku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby bieloruský prezident Alexander Lukašenko „obnovil poriadok“ vo svojej krajine označil Lavrov za „bezočivé vyhlásenie“.
Zelenskyj obvinil v piatok minulý týždeň Bielorusko, že v pohraničí s Ukrajinou rozmiestnilo zosilňovače signálu pre ruské drony. Lukašenka vyzval, aby ich do jedného týždňa odstránil. „Ak to neurobí on, urobíme to my,“ dodal ukrajinský prezident.
Rokovania pod vedením USA o ukončení konfliktu boli dlho uviaznuté v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vo februári začali Spojené štáty a Izrael útokom na Irán. Počas júnového summitu G7 sa však svetoví lídri vrátane amerického prezident Donalda Trumpa dohodli na záverečnom vyhlásení, ktoré sa venovalo aj vojne na Ukrajine. Lídri súhlasili so zvýšením dodávok prostriedkov protivzdušnej obrany pre Kyjev a zintenzívnením tlaku na ruskú „vojnovú ekonomiku“ prostredníctvom sprísnenia sankcií.
„Pokiaľ ide o Spojené štáty, súdiac podľa ich konania sa zdá, že sa vzdávajú akéhokoľvek nároku na rolu objektívneho sprostredkovateľa a namiesto toho sa uberajú cestou eskalácie sankčného tlaku na Rusko,“ povedal v utorok v Moskve ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zahraničným veľvyslancom.
„Európa sa zas stáva významnou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť“ pre poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine, skonštatoval šéf ruskej diplomacie.
Od svojho návratu do Bieleho domu v roku 2025 Trump tlačí na obe strany, aby začali rokovať o ukončení konfliktu. Americkí sprostredkovatelia však dosiahli len malý pokrok, keďže Kyjev odmieta prijať maximálne požiadavky Moskvy, ktorá z nich odmieta ustúpiť.
Lavrov tiež poukázal na to, že existujú pokusy zatiahnuť Bielorusko „priamo do konfliktu (na Ukrajine) a rozšíriť geografiu bojových operácií“. Tým by sa podľa neho skomplikovala možnosť riešenia konfliktu politickými a diplomatickými prostriedkami.
„Kyjev a Západ by mali pamätať na zmluvu medzi Ruskom a Bieloruskom o bezpečnostných zárukách Zväzového štátu. V prípade nevyhnutnosti sme pripravení prijať celý rad opatrení, ktoré sú zakotvené v zmluve s cieľom zaistiť bezpečnosť nášho spojenca, a samozrejme sa tým rozumie aj bezpečnosť Zväzového štátu,“ vyhlásil šéf ruskej diplomacie.
Požiadavku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby bieloruský prezident Alexander Lukašenko „obnovil poriadok“ vo svojej krajine označil Lavrov za „bezočivé vyhlásenie“.
Zelenskyj obvinil v piatok minulý týždeň Bielorusko, že v pohraničí s Ukrajinou rozmiestnilo zosilňovače signálu pre ruské drony. Lukašenka vyzval, aby ich do jedného týždňa odstránil. „Ak to neurobí on, urobíme to my,“ dodal ukrajinský prezident.