Lavrov je v Brazílii, rokovania si pochvaľuje ako srdečné

Brazília 17. apríla (TASR) - Rusko má záujem na čo najskoršom ukončení konfliktu na Ukrajine, vyhlásil v pondelok v Brazílii ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po stretnutí so svojím brazílskym kolegom Maurom Vieirom. Informuje o tom TASR na základe správ televízie CNN, agentúry Reuters a brazílskeho serveru UOL.



Lavrov sa tiež poďakoval Brazílii za "vynikajúce porozumenie" situácii na Ukrajine a za jej snahy o hľadanie možných riešení konfliktu. Rokovania s brazílskym ministrom označil za "srdečné".



Vieira zopakoval výzvu Brazílie na okamžité prímerie a mierové riešenie vojny na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že Brazília je proti zavádzaniu jednostranných sankcií voči Rusku. "Takéto opatrenia, okrem toho, že ich neschválila Bezpečnostná rada OSN, nepriaznivo vplývajú na ekonomiky po celom svete, obzvlášť v rozvojových krajinách," zdôraznil Vieira.



Ministri rokovali aj o zvýšení vývozu brazílskeho mäsa do Ruska a ruských hnojív do Brazílie.



Ešte v priebehu pondelka sa má Lavrov stretnúť s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, ktorý cez víkend vyzval zahraničie, aby prestalo dodávať Ukrajine zbrane.



"Spojené štáty musia prestať podporovať vojnu a namiesto toho začať hovoriť o mieri," uviedol Lula po návrate z Číny.



V nedeľu vyhlásil, že za pokračovanie vojny na Ukrajine je zodpovedných viacero strán, pričom ochotu zastaviť boje nepreukazuje ani ruský prezident Vladimir Putin, ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Európa a Spojené štáty prispievajú k pokračovaniu tejto vojny. Musíme si sadnúť za stôl a povedať im: Dosť!," povedal Lula.



Kyjev opakovane zdôrazňuje, že konflikt možno ukončiť, iba ak sa Rusko stiahne zo všetkých obsadených oblastí Ukrajiny vrátane Krymského polostrova.