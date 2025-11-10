< sekcia Zahraničie
Lavrov je v prípade potreby pripravený stretnúť sa s Rubiom
Autor TASR
Moskva 10. novembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti zverejnenom v nedeľu uviedol, že je pripravený osobne sa stretnúť s americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom. Trval však na zohľadnení ruských záujmov pri rokovaniach o vojne na Ukrajine, píše TASR podľa nedeľňajšej správy magazínu Politico.
Lavrov uviedol, že bilaterálny summit ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa v lete na Aljaške by mal zostať základom pre potenciálnu dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. „Američania nás vtedy ubezpečili, že budú schopní zaistiť, aby (ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj nebránil mierovému procesu. Zdá sa, že v tomto smere vznikli určité ťažkosti,“ tvrdí Lavrov.
Ruský minister zahraničia opakovane z neúspechu rokovaní obvinil európskych lídrov. „Brusel a Londýn sa snažia presvedčiť Washington, aby upustil od svojho zámeru riešiť krízu politickými a diplomatickými prostriedkami a plne sa zapojil do úsilia o vyvinutie vojenského tlaku na Rusko,“ pokračoval.
„(S Rubiom) komunikujeme telefonicky a sme pripravení usporiadať stretnutie tvárou v tvár, pokiaľ to bude nutné,“ uviedol šéf rezortu diplomacie. Jeho rozhovor bol zverejnený len niekoľko dni po medializácii údajnej straty jeho podpory v najvyšších kruhoch a plánu nahradiť ho vo funkcii. To Kremeľ v piatok odmietol.
Informáciu priniesli noviny The Moscow Times, podľa ktorých Putin stiahol Lavrova z očí verejnosti po tom, čo Spojené štáty zrušili plánovaný summit prezidentov v Budapešti. Ďalšiemu rozširovaniu tejto teórie dopomohlo, že počas minulotýždňového oznamovania o zvažovaní obnovy jadrových skúšok Ruskom Lavrov nebol fyzicky prítomný v Kremli.
Denník The Financial Times (FT) koncom minulého mesiaca napísal, že Spojené štáty sa rozhodli zrušiť stretnutie v Budapešti po rozhovore medzi ministrami zahraničných vecí Marcom Rubiom a Lavrovom pre nekompromisný prístup Ruska. Lavrov je dlhoročný spojenec prezidenta Putina a šéfom rezortu diplomacie je už viac ako 21 rokov.
