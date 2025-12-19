< sekcia Zahraničie
Lavrov kritizoval plán na nasadenie mierových síl na Ukrajinu ako drzý
V súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami Lavrov uviedol, že vzhľadom na súčasné postoje Európy nevidí potrebu jej zapojenia do dialógu, ktorý o urovnaní konfliktu na Ukrajine vedú Rusko a USA.
Káhira 19. decembra (TASR) - Ruský minister Sergej Lavrov v piatok kritizoval návrh na vytvorenie mnohonárodných síl na dohliadanie na akúkoľvek potenciálnu mierovú dohodu na Ukrajine a označil ho za hrozbu pre Rusko. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Nejde ani tak o bezpečnosť, ako skôr o ďalší bezostyšný, povedal by som, drzý pokus o zavedenie vojenskej kontroly nad ukrajinským územím s cieľom využiť ho ako odrazový mostík na ohrozenie Ruska,“ vyhlásil Lavrov počas návštevy Káhiry, kde sa zúčastňuje na Fóre partnerstva Ruska a Afriky.
Mnohonárodné sily by podľa predstáv európskych lídrov mali byť súčasťou „robustných bezpečnostných záruk“ Spojených štátov a Európy pre Ukrajinu a mali by byť zamerané na dohliadanie, či Rusko prípadnú mierovú dohodu dodržiava. USA a Európa chcú tiež Ukrajine pomôcť s vybudovaním armády, ktorá by v mierových časoch mala 800.000 vojakov a v prípade potreby by dokázala opäť brániť svoje územie.
Doplnil, že rusko-americký dialóg sa opiera o dohody, ktoré vzišli zo schôdzky prezidentov USA a Ruska - Donalda Trumpa a Vladimira Putina - na Aljaške. Podľa Lavrova niet dôvodu, aby americká administratíva od tejto dohodnutej pozície odstúpila.
Druhá ministerská konferencia Fóra partnerstva Rusko-Afrika sa v piatok a sobotu v Káhire koná za účasti ruských a afrických diplomatov, ktorí hodnotia stav bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov a majú definovať ich perspektívy.
