Piatok 19. december 2025
Lavrov kritizoval plán na nasadenie mierových síl na Ukrajinu ako drzý

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov hovorí počas tlačovej konferencie so svojím egyptským náprotivkom Badrom Abdelattym v paláci Tahrir v Káhire v Egypte v piatok 19. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Káhira 19. decembra (TASR) - Ruský minister Sergej Lavrov v piatok kritizoval návrh na vytvorenie mnohonárodných síl na dohliadanie na akúkoľvek potenciálnu mierovú dohodu na Ukrajine a označil ho za hrozbu pre Rusko. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Nejde ani tak o bezpečnosť, ako skôr o ďalší bezostyšný, povedal by som, drzý pokus o zavedenie vojenskej kontroly nad ukrajinským územím s cieľom využiť ho ako odrazový mostík na ohrozenie Ruska,“ vyhlásil Lavrov počas návštevy Káhiry, kde sa zúčastňuje na Fóre partnerstva Ruska a Afriky.

Mnohonárodné sily by podľa predstáv európskych lídrov mali byť súčasťou „robustných bezpečnostných záruk“ Spojených štátov a Európy pre Ukrajinu a mali by byť zamerané na dohliadanie, či Rusko prípadnú mierovú dohodu dodržiava. USA a Európa chcú tiež Ukrajine pomôcť s vybudovaním armády, ktorá by v mierových časoch mala 800.000 vojakov a v prípade potreby by dokázala opäť brániť svoje územie.

V súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami Lavrov uviedol, že vzhľadom na súčasné postoje Európy nevidí potrebu jej zapojenia do dialógu, ktorý o urovnaní konfliktu na Ukrajine vedú Rusko a USA.

Doplnil, že rusko-americký dialóg sa opiera o dohody, ktoré vzišli zo schôdzky prezidentov USA a Ruska - Donalda Trumpa a Vladimira Putina - na Aljaške. Podľa Lavrova niet dôvodu, aby americká administratíva od tejto dohodnutej pozície odstúpila.

Druhá ministerská konferencia Fóra partnerstva Rusko-Afrika sa v piatok a sobotu v Káhire koná za účasti ruských a afrických diplomatov, ktorí hodnotia stav bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov a majú definovať ich perspektívy.
