Lavrov kritizoval Západ, Sybiha ho nazval vojnovým zločincom

Valletta 5. decembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte označil svojho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova za "vojnového zločinca". Lavrov vo svojom prejave vinil Západ z novej studenej vojny, pričom varoval, že môže prerásť do konfliktu medzi Východom a Západom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Keď Rusi hovoria, že chcú mier, klamú. Ukrajina naďalej bojuje za svoje právo na existenciu. A ruský vojnový zločinec pri tomto stole to musí vedieť: Ukrajina toto právo získa a spravodlivosť zvíťazí," vyhlásil Sybiha na plenárnom zasadnutí OBSE.



Ukrajinský minister tvrdil, že Rusko nie je partner, ale "najväčšia hrozba pre našu spoločnú bezpečnosť". Účasť Moskvy v OBSE zase označil za hrozbu pre spoluprácu v Európe.



Sybiha v deň 30. výročia Budapeštianskeho memoranda zároveň odsúdil zlyhanie tejto dohody pri ochrane suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a vyzval svetové spoločenstvo, aby prijalo rozhodné opatrenia proti ruskej agresii.



Lavrov podľa ruskej agentúry RIA Novosti vyjadril presvedčenie, že Západ stojí za "reinkarnáciou studenej vojny, len teraz s oveľa väčším rizikom prechodu do horúcej vojny". V OBSE podľa jeho slov "nie je miesto ani pre spoluprácu, ani pre bezpečnosť".



"Zdá sa, že v súčasných podmienkach hlbokých zmien v rovnováhe svetových síl by sa OBSE mohla stať jedným z bodov, kde sa stretávajú záujmy všetkých členov európskeho priestoru. Nikomu v tejto miestnosti by však nenapadlo, že ju na tento účel využije," uviedol Lavrov a členské štáty NATO a Európskej únie obvinil, že svojimi krokmi organizáciu vytlačili okraj politických procesov.



Počas Lavrovovho prejavu podľa agentúry PAP z miestnosti odišli zástupcovia Poľska, Česka i pobaltských štátov. Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski po príchode na Maltu vyhlásil, že Lavrov prišiel na OBSE "klamať" o ruskej invázii na Ukrajinu. Medzi tými, ktorí v sále zostali, bol aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Ruský diplomat sa na okraj ministerského zasadnutia na Malte stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Pétrom Szijjártóm. Stretnutie sa uskutočnilo v uzavretom formáte, uviedla RIA Novosti. Podľa nej išlo už o ich druhú schôdzku za posledný týždeň. Naposledy spolu rokovali 2. decembra v Moskve.